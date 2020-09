Nawalny-Affäre: Donald Trumps dröhnendes Schweigen

Anzeige

Washington. An Gelegenheiten hat es nicht gemangelt. Mehr als 50 Tweets und Retweets hat Donald Trump seit der Bestätigung des Giftanschlags auf Alexej Nawalny abgefeuert. Er hat sich ausgiebig mit dem Friseurbesuch von Parlamentschefin Nancy Pelosi, dem angeblich lahmen Auftritt seines Herausforderers Joe Biden und seinen eigenen Umfragewerten beschäftigt. Nur zur versuchten Ermordung des führenden russischen Regierungskritikers verlor der US-Präsident in den vergangenen Tagen kein einziges Wort.

Dass dies kein Zufall ist, wurde spätestens am Donnerstagabend klar. Da stand Trump bei einer Kundgebung am Flughafen des Örtchens Latrobe in Pennsylvania und brüstete sich: “Ich komme gut mit Russland aus. Ich denke, das ist eine gute Sache.” Nawalny erwähnte er abermals nicht. Später in seiner Rede ereiferte sich der Präsident über demokratische Politiker, die vor der erneuten Einmischung Moskaus in die US-Wahlen warnen: “Diese Fanatiker reden dauernd über Russland.” Wenn er das höre, schalte er einfach ab: “Es ist verrückt.”

Über die Vergiftung des russischen Oppositionspolitikers wird in den amerikanischen Medien zwar relativ groß berichtet. Doch die Regierung in Washington fährt das Thema auf ganz kleiner Flamme. Nicht nur Trump schweigt. Auch Außenminister Mike Pompeo hat sich seit Mittwoch nicht zu der Affäre geäußert. Stattdessen schickte die Administration zwei Pressesprecher vor. “Die Vereinigten Staaten sind zutiefst beunruhigt über die heutigen Ergebnisse”, beteuerte John Ullyot pflichtschuldig für den Nationalen Sicherheitsrat. “Zutiefst verwerflich” sei der Anschlag, befand Trumps Sprecherin Kayleigh McEnany.

Trump glaubt Putin mehr als seinen Geheimdiensten

Zwar versicherte McEnany, Washington werde die Verantwortlichen in Russland “zur Verantwortung ziehen”. Ihr Zusatz, demzufolge “niemand härter gegenüber der russischen Regierung ist als der Präsident”, entlarvt die Ankündigung jedoch als Phrase. Tatsächlich hatte Trump bei einer legendären Pressekonferenz mit Wladimir Putin in Helsinki vor zwei Jahren angedeutet, dass er dem russischen Präsidenten eher als den US-Geheimdiensten glaubt.

Nach der Vergiftung von Sergej Skripal äußerte er nach Recherchen der “Washington Post” in einem Telefonat mit der damaligen britischen Premierministerin Theresa May Zweifel an der Schuld Moskaus. Und er hat jüngste US-Medienberichte, denenzufolge Russland ein Kopfgeld auf US-Soldaten in Afghanistan ausgesetzt hat, als “Ente” abgetan.

Der Ruf des ehemaligen Sicherheitsberaters und außenpolitischen Hardliners John Bolton nach einer “dringenden Erklärung“ des Weißen Hauses, in der von Moskau eine umfassende Erklärung zum Fall Nawalny verlangt wird, verhallt denn auch ungehört.

Stattdessen war es der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden, der den Kreml direkt für den Mordanschlag verantwortlich machte: “Er trägt das Zeichen des russischen Regimes, das so paranoid ist, dass es keinerlei Kritik oder abweichende Meinung erträgt.”

Der ehemalige Obama-Vize geht auch Trump hart an: “Sein Schweigen ist Komplizenschaft.” Im Falle seiner Wahl werde er mit den Verbündeten zusammenarbeiten, um “das Putin-Regime für seine Verbrechen zur Verantwortung zu ziehen”, versicherte Biden.

Solange aber Trump im Weißen Haus sitzt, können Deutsche und Europäer kaum auf Unterstützung der US-Regierung zählen. Vielmehr könnte der Druck auf Berlin wegen der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 noch steigen.

Kaum hatte Kanzlerin Angela Merkel die Ergebnisse der Untersuchung bekannt gegeben, bei denen der Nervenkampfstoff Nowitschok nachgewiesen wurde, retweetete der ehemalige US-Botschafter Richard Grenell, einer der fanatischsten Trump-Fans, die Meldung mit dem Hinweis: “Gestern hat Kanzlerin Merkel Nord Stream 2 besucht, um klarzumachen, dass sie mehr Gas von den Russen kaufen will.” In einem zweiten Tweet monierte Grenell noch einmal, dass der Bau der Gaspipeline “mit voller Kraft” vorangehe.

Die mutmaßliche Verantwortung Moskaus für den Mordanschlag auf Nawalny kritisierte er mit keinem Tweet.