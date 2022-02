Wegen Russlands Angriff auf Ukraine: Nato geht in den Krisenmodus

Anzeige

Brüssel. Die Nato geht angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine in den Krisenmodus. „Wir haben beschlossen (...) zusätzliche Schritte zu unternehmen, um die Abschreckung und Verteidigung im gesamten Bündnis weiter zu verstärken“, heißt es in einer am Donnerstag verabschiedeten Erklärung der 30 Bündnisstaaten. Alle Maßnahmen seien und blieben aber „präventiv, verhältnismäßig und nicht eskalierend“.

Video „Besondere Militäroperation“ – Putins Statement zum Krieg gegen die Ukraine 1:36 min Russland könne Drohungen der Ukraine nicht tolerieren, sagte der russische Präsident Wladimir Putin in einer Fernsehansprache. © Reuters

Russlands Präsident Wladimir Putin hat in der Nacht zu Donnerstag Militäreinsätze genehmigt und die Ukraine angegriffen. Bereits in der Nacht gab es mehrere Raketenangriffe, inzwischen haben auch Bodentruppen die Ukraine erreicht.

