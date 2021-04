Nathan Law, was vermissen Sie an Hongkong?

Anzeige

Nathan Law ist einer der bekanntesten Vertreter der Demokratiebewegung in Hongkong. Er war 2014 einer der Anführer der Regenschirmproteste in Hongkong und gründete gemeinsam mit anderen Aktivisten 2016 die Partei Demosistō, deren Vorsitzender er wurde. Law wurde in den Legislativrat der Sonderverwaltungszone gewählt, ein Gericht verurteilte ihn jedoch wegen der Proteste zu einer Haftstrafe. Auf dem Höhepunkt der Hongkonger Demokratieproteste im vergangenen Jahr floh Law, inzwischen 27 Jahre alt, nach Großbritannien – wo er in diesem Monat Asyl erhielt. Viele seiner Mitstreiter wurden unterdessen in Hongkong verhaftet.

Nathan Law, Sie haben im vergangenen Jahr Ihre Heimat Hongkong verlassen und sind nach Großbritannien geflohen. Hatten Sie zunächst gehofft, dass Ihr Aufenthalt nicht unbedingt länger dauern würde?

Ich wusste als ich ins Flugzeug stieg, dass ich nicht mehr nach Hongkong zurückkehren könnte. Die weitere Verschlechterung des Zustands dort bestätigte mich in dieser Ansicht. Natürlich möchten wir alle, wie andere Hongkonger, in unsere Heimat zurückkehren - den Ort, an dem wir geboren wurden. Deswegen müssen wir nun unglaublich hart arbeiten, um auf den Tag zu warten.

Welcher Gefahr waren Sie in Hongkong ausgesetzt?

Vor meiner Abreise wurde ich wochenlang verfolgt. Wie die Verhaftungen der 47 Prodemokraten gezeigt haben, werde ich mit Sicherheit beschuldigt, den Staat untergraben zu haben, und ins Gefängnis geworfen - ganz einfach, weil ich eine Wahl durchgeführt habe.

Sie genießen nun Asylstatus in Großbritannien. Fühlen Sie sich jetzt sicher? Werden Sie sich weiterhin für die Demokratiebewegung in Hongkong einsetzen?

Meine Angst vor einer Rückführung nach Hongkong hat sich durch die Annahme meines Asylstatus verringert. Vor der Genehmigung hatte ich Zweifel beim Warten auf das Ergebnis des Antrags, das hat die Planung künftiger Projekte unsicher gemacht. Jetzt aber kann mir mehr langfristige Programme für Menschenrechte und zivile Experimente vorstellen.

Ich verhindere absichtlich die Kommunikation mit meinen ehemaligen Kollegen, weil es sie gefährden könnte. Nathan Law

Immer mehr Aktivisten aus Hongkong sind wegen der drohenden Verhaftung nach Großbritannien geflohen - können auch sie mit Asyl rechnen?

Als eindeutig studentischer Aktivist und ehemaliger Gesetzgeber habe ich zahlreiche Beweise, um meinen Asylantrag zu belegen. Aufgrund der Einzigartigkeit der führerlosen Bewegung in Hongkong fällt es anderen Asylbewerbern dort möglicherweise schwer, ausreichende Beweise für ihre Verfolgung vorzulegen. Die Demonstranten an vorderster Front müssen ja ihre Anonymität wahren, um sich vor Verfolgung zu schützen. Sie werden oft von den Massenmedien gezeigt. Die Nichterfüllung der Kriterien für Asyl führt häufig dazu, dass sie in ständiger Angst und Gefahr leben.

Stehen Sie in Kontakt mit Ihren Freunden aus der Demokratiebewegung, die inzwischen in Hongkong festgenommen wurden? Geht es ihnen gut?

Ich verhindere absichtlich die Kommunikation mit meinen ehemaligen Kollegen, weil es sie gefährden könnte. Sie könnten nach nationalem Sicherheitsrecht wegen Absprache mit ausländischen Streitkräften verklagt werden, insbesondere nachdem ich auf die Fahndungsliste gesetzt wurde. Der Zustand ist dem von Bürgerrechtsverteidigern auf dem chinesischen Festland sehr ähnlich.

Letzte gemeinsame öffentliche Auftritte im Mai 2020: Nathan Law mit den Aktivisten Joshua Wong und Agnes Chow (v.l.) vor dem Legislativrat von Hongkong. © Quelle: Vincent Yu/AP/dpa

Sie gelten als einer der prominentesten Vertreter der sogenannten Regenschirmproteste von 2014, die in Europa als sehr friedlich empfunden wurden. Ich war selbst im November 2019 in Hongkong und war überrascht über das Ausmaß der zunehmenden Gewalt dieser späteren Proteste. Hat die Gewalt alles noch schlimmer gemacht?

Hongkonger suchten von Anfang an nach einer friedlichen Lösung, seitdem Millionen von Menschen auf die Straße gingen. Wir haben auch unseren Wunsch bekundet, die politischen Zwangslagen durch Abstimmung anzugehen - wie unser Erdrutschsieg bei den Bezirksratswahlen zeigt. Unabhängig davon, wie wir unsere Unzufriedenheit zum Ausdruck brachten, lehnte Peking jegliche Verhandlungen mit Hongkongern ab. Stattdessen entschied sich die Regierung dafür, alle Arten von Meinungsverschiedenheiten zu zensieren, indem sie großflächig Tränengas und scharfe Munition einsetzte. Es war die institutionelle Gewalt, die die Situation verschärfte und die Dinge in eine hoffnungslose Sackgasse brachte.

Die Tatsache, dass Peking die Kontrolle über den Gesetzgeber durch nationale Sicherheitsgesetze und Wahlreformen übernehmen wollte, zeigt, dass selbst chinesische Staats- und Regierungschefs ihre mangelnde soziale Unterstützung anerkennen Nathan Law

Die jüngsten Gesetzesänderungen scheinen die Demokratie in Hongkong endgültig begraben zu haben - sehen Sie eine Chance, dass die Stadt zu ihrer alten Freiheit zurückkehrt?

Die Möglichkeit, zur Freiheit der Vergangenheit zurückzukehren, schwindet inzwischen. Schlimmer noch, man kann erwarten, dass sich der Zustand in naher Zukunft sogar verschlechtern wird. Solange Hongkonger und Staaten auf der ganzen Welt darauf dringen, werden wir dennoch in der Lage sein, unsere Freiheit wiederherzustellen.

Zehntausende demonstrierten 2019 auf Hongkong Island gegen das von der Regierung geplante Auslieferungsgesetz. © Quelle: Erin Hale/dpa

Genießt die chinesische Regierung die Unterstützung der Bürger von Hongkong?

Offensichtlich nicht. Die Tatsache, dass Peking die Kontrolle über den Gesetzgeber durch nationale Sicherheitsgesetze und Wahlreformen übernehmen wollte, zeigt, dass selbst chinesische Staats- und Regierungschefs ihre mangelnde soziale Unterstützung anerkennen. Deshalb entscheiden sie sich dafür, die bisherige Regierungsform aufzugeben und diese internationale Stadt mit direkter Herrschaft zu regieren. Tatsächlich stimmen Hongkonger mit ihren Füßen ab. Nur wenige Monate nach der Verabschiedung des nationalen Sicherheitsgesetzes fließen Milliarden von Kapital aus Hongkong allein nach Kanada, während Zehntausende Hongkonger trotz der Pandemie nach Großbritannien zogen. Das Regime hat das Vertrauen der Menschen verloren.

Leidet das Wirtschaftszentrum Hongkong mit seinem internationalen Ruf unter der neuen Rechtslage?

Hongkongs Erfolg beruht seit Langem auf seiner Offenheit und Unparteilichkeit. Beide Faktoren nehmen jedoch ab, wenn sich die rote Linie verschiebt. Peking sieht das Statut als politisches und diplomatisches Instrument zur Unterdrückung der Opposition. Örtliche Richter haben sich zur Loyalität verpflichtet. Regierungsvertreter aus Hongkong haben Pläne bekannt gegeben, die es Firmenchefs ermöglichen sollen, ihre Identität zu verschleiern. Ohne Zweifel hat sich das Ansehen Hongkongs als Schiedszentrum der Region verschlechtert.

Wie können Europa und der Rest der Welt den Menschen in Hongkong helfen?

Das internationale Bewusstsein ist der einzige Weg, um das Tempo der Verschlechterung zu verlangsamen. Da Worte allein China nicht mehr wirksam von den Auswirkungen weiterer Übergriffe überzeugen können, sollten die Staats- und Regierungschefs der Welt Sanktionen gegen Regierungsvertreter aus Hongkong verhängen. Europa und der Rest der Welt sollten auch sichere Überbrückungsmaßnahmen starten, um die Menschen von Unterdrückung zu befreien.

Peking besteht darauf, dass Hongkong Teil Chinas ist - und das scheint ein schwer zu widerlegendes Argument zu sein. Warum sollte Hongkong Ihrer Meinung nach einen Sonderstatus behalten?

Demokratie ist das fehlende Puzzleteil der Formel „Ein Staat, zwei Systeme“, ohne die die Autonomie der Stadt gegen die Intervention Pekings nur schwer aufrechtzuerhalten ist. Dies ist auch die Mindestgarantie für die Freiheit der Stadt, die für alle ausländischen Investoren und Expats von entscheidender Bedeutung ist. Obwohl die Demokratie sowohl in der Gemeinsamen Erklärung als auch im Grundgesetz verankert ist, formuliert China jetzt alle Demokratisierungsbemühungen unter dem Vorwand des Separatismus als Trick, um seine autokratische Expansion zu entschuldigen.

Was vermissen Sie am meisten an Ihrem Leben in Hongkong?

Was ich am meisten bedaure, ist der Tod des liberalen Raums, in dem die Menschen ihre politischen Ansichten frei diskutieren und teilen können. Pekinger Loyalisten führen eine Kulturrevolution 2.0 in der Stadt durch, in der Kunstausstellungen zensiert werden, Studentenvereinigungen von den Universitätsbehörden unter Druck gesetzt werden und sogar die Übertragung der Oscar-Verleihung verboten wird. Dieser nationalistische Populismus zerstört alle Facetten von Hongkong, die viele von uns schätzen.

Höhepunkt der Proteste im November 2019: Demonstranten in der Nähe der Hong Kong Polytechnic University im Bezirk Kowloon suchen Schutz hinter Regenschirmen. © Quelle: -/kyodo/dpa

Wie verbringen Sie Ihre Zeit nun in Ihrer Wahlheimat Großbritannien?

Ich werde das öffentliche Bewusstsein für Hongkong und China weiter schärfen, indem ich an Vorträgen, Seminaren und Diskussionen teilnehme. Da die Freiheiten in Hongkong geringer werden, die Anführer der Demokratiebewegung inhaftiert sind, unabhängige Stimmen verstummt und Bücher verboten sind, ist es wichtig, dass ich mich für sie einsetze. Wenn Chinas sich in anderen Teilen der Welt mehr engagiert, freue ich mich darauf, mit mehr Menschenrechtsorganisationen und Gesetzgebern zusammenzuarbeiten, um unsere Widerstandsfähigkeit gegen die wachsende Herausforderung zu stärken.

Haben Sie jemals bereut, dass Sie sich der Demokratiebewegung in Hongkong angeschlossen haben?

Trotz all meiner Schwierigkeiten habe ich es nie bereut, für Hongkong gesprochen zu haben. Das ist die Verantwortung ist, die alle Freiheitskämpfer tragen müssen. In der Tat beweisen die schrecklichen Auswirkungen, mit denen wir jetzt konfrontiert sind, dass die Hongkonger Bewegung ein Endspiel war. Wie Václav Havel sagte, ist das Leben in Wahrheit ein Mittel des Widerstands gegen die autokratische Herrschaft der Lügen. Ja, der Kampf gegen Ungerechtigkeit kann uns das Leben kosten, aber dies ist ein unvermeidlicher Schmerz für uns alle, wenn wir uns dafür einsetzen, die rückfällige Demokratie der Welt wiederherzustellen.