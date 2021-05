Nahostkonflikt: Moscheeverband und Linke warnen vor Antisemitismus

Anzeige

Anzeige

Hannover. Angesichts eskalierender Gewalt in Nahost und Protesten in Deutschland hat der türkische Moscheeverband Ditib vor Antisemitismus und religiös motiviertem Hass gewarnt. Auch die Linke stellt sich nach Anschlagsdrohungen in Niedersachsen klar gegen Antisemitismus. „Wer gegen Jüdinnen und Juden hetzt, kann sich nicht hinter ‚Israelkritik‘ verstecken“, sagte der niedersächsische Landesvorsitzende der Partei, Lars Leopold.

„Mit großer Besorgnis beobachten wir, dass Menschen jüdischen Glaubens und Synagogen Ziele von Angriffen werden“, sagte die Geschäftsführerin des Ditib-Landesverbandes Niedersachsen und Bremen, Emine Oguz, am Samstag.

„Antisemitismus und jegliche gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit hat keinen Platz in unseren Reihen, alles andere würde nicht unseren Glaubensverständnis entsprechen“, sagte Oguz. Die Gesellschaft müsse zusammenhalten und zeigen, dass Hass keine Religion hat.

Anzeige

„Wir alle müssen aufschreien, wenn unsere Gotteshäuser angegriffen werden und müssen deeskalieren und uns dagegenstellen, wenn sie zur Zielscheibe von Hass werden“, sagte Oguz. „Wir dürfen nicht zulassen, dass hier Stellvertreterkonflikte geführt werden und rufen alle zur Besonnenheit auf.“ Oguz rief zum Gebet dafür auf, dass alle Menschen auf der ganzen Welt in Frieden leben können. „Als Muslime und fester Teil dieser Gesellschaft müssen wir uns für Toleranz, Würde und Respekt einsetzen und einfordern.“

Anzeige

Linke: „Nicht hinter ‚Israelkritik‘ verstecken“

Anlässlich von Anschlagsdrohungen gegen die liberale Jüdische Gemeinde in Hannover hat sich auch die Linkspartei klar gegen Antisemitismus positioniert. „Wer gegen Jüdinnen und Juden hetzt, kann sich nicht hinter ‚Israelkritik‘ verstecken“, sagte am Samstag der niedersächsische Landesvorsitzende der Partei, Lars Leopold: „Es ist schlicht Antisemitismus, der durch nichts zu rechtfertigen ist.“ Jeder Form des Antisemitismus, ob Steine gegen Synagogen, Hass in den sozialen Medien oder Gewaltdrohungen gegen jüdische Mitbürger trete Die Linke entschieden entgegen.

Anzeige

In den vergangenen Tagen sei es immer wieder zu Angriffen auf Synagogen und jüdische Einrichtungen in Deutschland gekommen, erklärte Landesvorstandsmitglied Stephan Marquardt. Auf einer Kundgebung in Gelsenkirchen vor einer Synagoge sei unter anderem „Scheiß Juden“ skandiert worden. „Wir verurteilen diese antisemitischen Vorfälle aufs Schärfste und solidarisieren uns mit den Jüdinnen und Juden, die in Deutschland und in Niedersachsen wieder um ihre Sicherheit bangen müssen.“ Antisemitische Hetze dürfe keinen Platz in unserer Gesellschaft haben.