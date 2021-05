Deutschland unterstützt humanitäre Hilfe im Gazastreifen mit rund 40 Millionen Euro

Anzeige

Anzeige

Brüssel. Deutschland stellt für humanitäre Hilfe im Gazastreifen rund 40 Millionen Euro zur Verfügung. Das kündigte Bundesaußenminister Heiko Maas am Dienstag am Rande einer EU-Videokonferenz zur jüngsten Eskalation des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern an.

Es sei gut, dass Israel heute den seit einer Woche geschlossenen Grenzübergang für den humanitären Warenverkehr nach Gaza geöffnet habe, sagte der SPD-Politiker. Auch auf EU-Ebene wolle er sich für eine bessere humanitäre Versorgung in Gaza einsetzen.

Video Gewalt in Nahost: Israel meldet Raketenbeschuss aus dem Libanon 1:31 min Das israelische Militär und die UN-Friedensmission teilten mit, dass aus dem Libanon Raketen in Richtung Israel geflogen seien. Sie konnten abgewehrt werden. © Reuters

Anzeige

In der Diskussion um eine mögliche Rolle der EU in den Vermittlungsbemühungen zur Beendigung des Konflikts sprach sich Maas für ein gemeinsames Engagement mit anderen Akteuren aus. „Ein Baustein, wie sich die EU einbringen kann, ist das Nahost-Quartett, welches nun wieder aktiv ist“, sagte er mit Blick auf die Gruppe aus den USA, Russland, den Vereinten Nationen und der EU.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Maas: „Bewusst eine Situation eskaliert“

Von der islamistischen Hamas forderte Maas erneut ein Ende der Gewalt. „Die Hamas hat mit ihrem Raketenterror bewusst eine Situation eskaliert, die schon zuvor höchst angespannt gewesen ist - und das mit schrecklichen Folgen für Israelis und auch für die eigene Zivilbevölkerung in Gaza“, sagte er. „Die Waffen müssen jetzt endlich schweigen.“

Anzeige

Seit der neuen Eskalation des Konflikts vor rund einer Woche haben militante Palästinenser bereits mehr als 3300 Raketen auf Israel abgefeuert. Zwölf Menschen wurden bislang in Israel in Folge von Beschuss getötet.

Israels Luftwaffe reagierte mit massiven Luftangriffen auf Ziele der im Gazastreifen herrschenden Hamas. Dort wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums bereits 213 Menschen getötet.