Nahe Airbase in Rheinland-Pfalz: Polizei löst Versammlung von Trump-Anhängern in Ramstein auf

Ramstein-Miesenbach. Die Polizei hat in Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) am Mittwoch eine Ansammlung von mehreren Menschen aufgelöst, die den US-Präsidenten Donald Trump unterstützen. Eine Gruppe von mehr als 40 Personen wollte mit Transparenten zur Airbase Ramstein ziehen, um Trump bei der Veröffentlichung des Wahlergebnisses durch den US-Kongress zu helfen, wie die Polizei mitteilte.

Die Teilnehmer trugen demnach vielfach keinen Mund-Nasen-Schutz und hielten die Mindestabstände der derzeit geltenden Corona-Regelungen nicht ein. Wegen der Verstöße leitete die Polizei ein Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten ein.

Proteste wütender Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump in der Hauptstadt Washington waren am Mittwoch (Ortszeit) eskaliert und hatten das politische Zentrum der USA zeitweise in beispielloses Chaos gestürzt. Nach einer aufstachelnden Rede des Republikaners marschierten Trump-Unterstützer vor dem Kapitol auf, dem Sitz des US-Parlaments, um gegen die Zertifizierung der Präsidentschaftswahlergebnisse zu protestieren.

Randalierer stürmten das Kongressgebäude. Die beiden Kongresskammern mussten ihre Sitzungen unterbrechen, Parlamentssäle wurden geräumt, Abgeordnete in Sicherheit gebracht. Erst Stunden später nahm der Kongress seine Beratungen demonstrativ wieder auf, um Trumps Niederlage bei der Wahl endgültig zu besiegeln. Bei den Unruhen kamen nach Polizeiangaben vier Menschen ums Leben.