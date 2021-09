Nächster Laschet-Fehler: Dreierbündnis gab es bereits unter Adenauer

Anzeige

Im Wahlkampf leistete sich Unions­kanzler­kandidat Armin Laschet (CDU) so manchen Fauxpas und auch am Wahltag sorgte er bei der Stimmenabgabe für Aufregung. Bei der ersten Rede nach der Wahl erklärte Laschet dann: „Es wird erstmals eine Bundes­regierung mit drei Bündnis­partnern geben können.“

Doch diese Aussage ist falsch: Die erste Koalition unter Konrad Adenauer bestand aus Union, FDP und DP. Die vom 20. September 1949 bis zum 6. Oktober 1953 amtierende deutsche Bundes­regierung in der ersten Legislatur­periode hatte also drei Bündni­partner.

Union und FDP gibt es auch heute noch. Die Deutsche Partei (DP) war eine politische Partei in Deutschland rechts der Union. Sie wurde 1945/1946 gegründet. Die größte Bedeutung bekam die Partei in den 1950er-Jahren. Aufgelöst wurde sie 1961, nachdem sie immer mehr Anhänger an die CDU verloren hatte.