Nachtsitzungen im Bundestag: AfD steht Reform vorerst im Wege

Anzeige

Anzeige

Berlin. Bundestagssitzungen bis in die frühen Morgenstunden sollen bald der Vergangenheit angehören, doch die endgültige Entscheidung über eine Reform der Plenarwoche ist vertagt. Wegen des Widerstands der AfD wurde am Donnerstag im Ältestenrat nach Teilnehmerangaben das notwendige Einvernehmen nicht erreicht. Deshalb muss das Plenum in der nächsten Sitzungswoche über die reformierte Tagesordnung abstimmen. Die hierfür benötigte Mehrheit gilt als sicher, weil alle anderen Fraktionen das Vorhaben unterstützen.

Konkret vorgesehen ist eine Verkürzung der Fragestunde sowie zahlreicher Einzeldebatten. Vom Donnerstag, an dem die Sitzungen zuletzt regelmäßig bis weit nach Mitternacht gingen, sollen zudem fünf Tagesordnungspunkte auf den Mittwoch vorgezogen werden. Dadurch will man erreichen, dass Plenarsitzungen in Zukunft spätestens um Mitternacht zu Ende gehen. Erst vor wenigen Wochen hatten binnen weniger Stunden zwei Abgeordnete einen Schwächeanfall erlitten.

RND/dpa