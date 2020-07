Nachfolger von Grenell: Ex-Offizier Macgregor soll US-Botschafter in Berlin werden

Anzeige

Washington. Der ehemalige Offizier Douglas Macgregor soll neuer US-Botschafter in Berlin werden. Das bestätigte das Weiße Haus am Montagabend. Demnach hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, Macgregor für die Position nominieren zu wollen. Er würde damit in die Fußstapfen des in Berlin wenig beliebten Richard Grenell treten. Der war Anfang Juni von dem Posten zurückgetreten.

Macgregor sei neben seiner Tätigkeit als Autor auch als “Experte für Streitkräfteplanung” bekannt, erklärte die Regierungszentrale. Der Veteran wird bei Fox News - der als einer von Trumps bevorzugten Fernsehsendern gilt - immer wieder als Experte zu US-Militäreinsätzen im Ausland herangezogen.

Mehr in Kürze.