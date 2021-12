Nach Urteil wegen Tiergartenmord: Deutschland bestellt russischen Botschafter ein

Anzeige

Die Bundesregierung hat den russischen Botschafter einbestellt. Das erklärte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Mittwochnachmittag in Berlin. Grund ist das Urteil im Prozess um den Mord im Tiergartenprozess. Demnach sollen staatliche russische Stellen hinter dem Mord stehen stehen.

Als Konsequenz aus dem Berliner Mordurteil erklärt die Bundesregierung zwei Mitarbeiter der russischen Botschaft in Deutschland zu „unerwünschten Personen“. Das sei dem russischen Botschafter Sergej Netschajew am Mittwoch bei einem Gespräch im Auswärtigen Amt erklärt worden, sagte Baerbock in Berlin. Ein solcher Schritt kommt einer Ausweisung der Diplomaten gleich.