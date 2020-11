Trump-Anwälte treten von Mandat in Pennsylvania zurück

Anzeige

Washington. Die Anwaltskanzlei Porter Wright Morris & Arthur, die im Interesse von US-Präsident Donald Trump im Swing State Pennsylvania versucht hat, das Wahlergebnis zu torpedieren, ist überraschenderweise von ihrem Mandat zurückgetreten. Das berichtet die „New York Times“. Beide Seiten, also Anwälte und Kläger, hätten sich auf diesen Schritt geeinigt, habe die Kanzlei gesagt.

Am Montag hatte die „New York Times“ über interne Streitigkeiten in der Kanzlei wegen der Arbeit für Trumps Wahlteam berichtet. Angestellte hätten sich besorgt darüber gezeigt, dass die Arbeit der Anwälte missbraucht werden könnte, um die US-Wahl zu untergraben. Ein Anwalt habe sogar gekündigt.

Video Nach Wahlsieg für Joe Biden: Trump klagt in Pennsylvania 2:11 min Das Wahlkampfteam um den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump will gegen angebliche Wahlunregelmäßigkeiten vorgehen. © Reuters

Trumps Wahlteam und das National Committee der Republikaner haben Porter Wright nach Angaben der US-Zeitung bislang 727.000 Dollar gezahlt. Die Kanzlei hatte am Montag Klage an einem Bundesgericht von Pennsylvania eingereicht.

Das Verfahren sollte darauf abzielen, Unregelmäßigkeiten in der Präsidentschaftswahl in dem US-Staat nachzuweisen. Der designierte US-Präsident Joe Biden hatte dort mit mehr als 50.000 Wählerstimmen gewonnen.

Porter Wright vertritt das Trump-Team nach Angaben der „New York Times“ auch in anderen Klagen an Gerichten in dem Bundesstaat. Es sei unklar, ob die Anwälte auch von diesen Prozessen zurücktreten.