Nach Tötung von Soleimani: Maas kündigt Gespräche mit Iran an

Berlin. Nach der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani bei einem US-Luftangriff hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) direkte Gespräche auch mit dem Iran angekündigt. "Wir werden in den kommenden Tagen alle Hebel in Bewegung setzen, um einer weiteren Eskalation der Lage entgegenzuarbeiten - in den Vereinten Nationen, der EU und im Dialog mit unseren Partnern in der Region, auch im Gespräch mit dem Iran", sagte er der "Bild am Sonntag".

Er stehe seit Freitagmorgen in engem Kontakt mit seinen britischen und französischen Kollegen, dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell und US-Außenminister Mike Pompeo.

Der für die iranischen Auslandsaktivitäten zuständige General war in der Nacht zu Freitag in Bagdad getötet worden. Der Iran hat Vergeltung angekündigt.

Die Lage sei "unberechenbarer geworden", sagte Maas. "Allen muss bewusst sein, dass jetzt jede Provokation zu einer unkontrollierbaren Spirale der Gewalt führen könnte, mit unabsehbaren Folgen für die ganze Region und auch unsere Sicherheit in Europa."

Maas nannte drei Ziele: "Erstens: eine kriegerische Eskalation vermeiden. Zweitens: die Stabilität und Integrität des Irak erhalten. Drittens: dafür sorgen, dass im Windschatten dieser Umwälzungen (die Terrormiliz) ISIS nicht erneut an Boden gewinnt."

Ausbildungsmission der Bundeswehr im Irak vorerst ausgesetzt

Wie schon zuvor Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer betonte auch Maas, dass die vorerst ausgesetzte Ausbildungsmission der Bundeswehr im Irak fortgesetzt werden sollte. "Der Kampf gegen ISIS ist und bleibt im deutschen Interesse, die Bundeswehr leistet dafür vor Ort wichtige Ausbildung", sagte er. "Solange es die Lage zulässt, sollten wir diesen erfolgreichen Einsatz nicht von uns aus infrage stellen." Derzeit sind rund 120 deutsche Soldatinnen und Soldaten im Irak stationiert.

Für deutsche Touristen in der Golfregion besteht laut Maas im Moment keine akute Gefahr: "Konkrete Bedrohungen gegen Deutsche gibt es in den Hauptreisegebieten dort bislang nicht", sagte er. "Aber die Lage in der Region ist volatiler geworden."

RND/dpa