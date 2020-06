Nach Tod von George Floyd: UN-Menschenrechtsrat führt Rassismus-Debatte

Anzeige

Genf. Der UN-Menschenrechtsrat wird mit Blick auf die weltweiten Proteste nach dem Tod des schwarzen US-Bürgers George Floyd eine Rassismus-Debatte führen.

Auf Drängen der afrikanischen Staaten wurde die Aussprache für diesen Mittwoch anberaumt. Es gehe darum, der auf Rassismus basierenden Polizeigewalt in den USA, aber auch in anderen Teilen der Welt ein Ende zu bereiten, forderte ein Diplomat aus Burkina Faso im Namen der afrikanischen Staaten am Montag in Genf.

Video Proteste in London: Ein Foto geht um die Welt

Zuvor hatten bereits etliche UN-Organisationschefs afrikanischer Abstammung oder aus Afrika mehr Handlung von den UN gefordert. Man sei “entsetzt über das Unrecht des Rassismus, das weiterhin in unserem Gastland und weltweit weit verbreitet ist”, hieß es in einem offenen Brief führender UN-Vertreterinnen und -Vertreter. Floyd war bei einem Polizeieinsatz getötet worden.