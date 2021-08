Weitere Sportler flüchten vor Lukaschenko: Mehrkämpferin sucht Schutz in Deutschland

Anzeige

Hannover. Der belarussischen Sprinterin Kristina Timanowskaja wurde nach ihrer Kritik an Sportfunktionären ihres Landes klar gemacht, dass ihr bei Rückkehr in ihr Heimatland eine Bestrafung erwarten würde. Sie sollte zur Abreise gezwungen werden, doch der mutmaßliche Entführungsversuch zurück nach Belarus konnte inzwischen verhindert werden. Sie befindet sich nun auf dem Weg nach Österreich.

Unterdessen wollen weitere Athleten aus Belarus nicht in ihre Heimat zurückkehren. Die Siebenkämpferin Jana Maksimowa schrieb bei Instagram, sie und ihr Ehemann, der Sportler Andrej Krawtschenko, suchen in Deutschland Schutz. „Nach langem Nachdenken haben wir uns entschieden, nicht nach Belarus zurückzukehren“, so die Sportlerin bei Instagram. Weiter heißt es: „Zu unserem großen Entsetzen können wir in Belarus nicht nur unsere Freiheit verlieren, sondern auch unser Leben“.

Sportler wollen nicht zurück nach Belarus

Die beiden Sportler sind schon länger in Deutschland und konnten an den Olympischen Spielen in Tokio nicht teilnehmen. Andrej Krawtschenko ist bereits im Vorfeld aus der Nationalmannschaft ausgeschlossen worden, nachdem er mit rund 400 anderen Spitzensportlern einen offenen Brief gegen Polizeigewalt in Belarus unterschrieben hatte. In dem Dokument kritisierten die Athleten auch die Fälschung der Ergebnisse bei der Präsidentschaftswahl. Bei den Demonstrationen in Belarus war Andrej Krawtschenko auch selbst dabei und musste dafür mehrere Tage ins Gefängnis. Dabei galt Krawtschenko lange als Favorit: Bei den Olympischen Spielen 2008 erzielte er Silber, bei den Europameisterschaften 2014 sogar Gold.

Aus Belarus geflohen ist ebenfalls der Trainer der Handballmannschaft “Witjas” in Minsk, Konstantin Jakowlew. Dem ukrainischen Nachrichtensender Ukrajina 24 sagte er, dass er sich bereits den zweiten Tag in Kiew aufhalte. Der Aktivist der Unabhängigen Sportlerassoziation habe bereits 15 Tage im Gefängnis gesessen für die Absicht, offene Trainings abzuhalten. Diese würden von den belarussischen Behörden als “politische Versammlungen” angesehen.

Sportlerin aus Belarus: Ich kann nicht schweigen

Die Belarussische Stiftung für Sportsolidarität (BFSS) veröffentlichte bei Facebook eine Stellungnahme von Siebenkämpferin Maksimowa. Darin erklärt sie: „Ich gehöre zu den Menschen, die nicht schweigen können“. Als sie bis vor kurzem noch in Belarus gelebt und trainiert hat, habe sie die politische Situation im Land nicht losgelassen. „Ich habe in dieser Zeit alles riskiert und immer wieder etwas dagegen getan“, erklärt die Sportlerin.

In Deutschland hofft Maksimowa nun endlich „tief durchatmen“ und „gut schlafen“ zu können. „Ich möchte wirklich die Energie zurückgeben, die mir im Wettkampf für eine gute Leistung und die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio gefehlt hat“, erklärt die Spitzensportlerin im BFSS-Statement.

Ihre Sportkarriere wolle sie fortsetzen und legt mit Kritik am belarussischen Sportverband nach: „16 Jahre lang habe ich für die Nationalmannschaft gekämpft, die sich nicht für mich interessiert hat. Als meine Ergebnisse fielen, wurde ich zu einem Psychologen geschickt, obwohl ich eine sehr starke Athletin bin. Das wussten alle Führungskräfte, aber niemand konnte mir helfen, wieder meine Höchstleistungen zu erreichen.“ Sie hofft, eines Tages wieder unter der weiß-rot-weißen Flagge von Belarus antreten zu können.