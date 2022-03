Nach Swift-Ausschluss Russlands: Server in der Schweiz stehen unter Polizeischutz

Anzeige

Anzeige

Aus Angst vor möglicher Sabotage hat der Schweizer Kanton Thurgau das dort befindliche Rechenzentrum des Banken-Kommunikationsnetzwerks Swift unter Polizeischutz gestellt. Das berichtet die „Neue Zürcher Zeitung“.

Hintergrund ist der Beschluss westlicher Staaten vom vergangenen Sonntag, Russland aus Swift auszuschließen. Die Entscheidung wurde als Strafmaßnahme gegen Moskau nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine gefällt.

Video Wegen Sanktionen: Lange Schlangen vor Geldautomaten in Russland 1:42 min Das russische Präsidialamt hat eingeräumt, dass die verschärften westlichen Sanktionen wegen der Ukraine-Invasion ihre Spuren hinterlassen. © Reuters

Anzeige

Laut dem Bericht verfüge der Finanzdienstleister weltweit gerade einmal über drei Rechenzentren: zwei in Europa und eines in Nordamerika. Einer der beiden europäischen Server stehe seit zehn Jahren in Diessenhofen, einem Ort im Schweizer Kanton Thurgau.

+++ Alle Entwicklungen zu Russlands Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Das sogenannte Operating-Center ist demnach bereits aufgebaut wie eine Festung. Von sieben Geschossen lägen nur zwei oberirdisch, rund um die Anlage wurden hohe Mauern, Stacheldraht und Überwachungstechnik errichtet. „Sämtliche Sicherheitsrichtlinien und -verfahren für jeden denkbaren Eventualfall“ seien bei der Konstruktion der Anlage eingehalten worden.

Auch eine Cyberattacke ist möglich

Anzeige

Um sich zumindest für den „Eventualfall“ eines physischen Angriffs auf die Swift-Rechner in der Schweiz zu schützen, habe nun die Kantonspolizei Thurgau ein Sicherheitsdispositiv um die Anlage aufgebaut. Zum Schutz vor einer möglichen Cyberattacke stehe Swift aber im Austausch mit den Betreibern von kritischer Infrastruktur in der Schweiz, so eine Vertreterin gegenüber der „NZZ“.

Swift ist das international wichtigste System zum Austausch von Informationen zu Transaktionen. Können die russischen Banken das globale Finanzsystem nicht mehr nutzen, sind sie quasi von internationalen Geldströmen ausgeschlossen. Geld aus dem Ausland in das Land transferieren wird dann schwieriger, umgekehrt genauso. Das kann Warenströme bremsen, weil Firmen dann nicht mehr in der Lage sind, Importe zu bezahlen oder Einnahmen für Exporte zu verbuchen.