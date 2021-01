Nach Sturm auf Kapitol: US-Heimatschutzminister Wolf tritt nun doch zurück

Anzeige

Washington. Der geschäftsführende US-Heimatschutzminister Chad Wolf tritt zurück. Wolf teilte die Entscheidung am Montag in einem Brief an sein Ministerium mit, der dem Nachrichtensender CNN vorliegt.

Vor Tagen hatte er Präsident Donald Trump kritisiert, aber erklärt, er wolle im Amt bleiben.