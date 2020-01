Nach Söder-Vorschlag: Wie ein Kabinettsumbau aussehen könnte

Anzeige

Berlin. Der bayerische Ministerpräsident hat eine Fußballmetapher zur Hilfe genommen: „In der zweiten Halbzeit verstärkt man sich mit neuen und frischen Kräften“, verkündete Markus Söder vor dem Start der CSU-Neujahrsklausur. Bis Mitte des Jahres sollte das Regierungsteam in Berlin verjüngt und erneuert werden, sagte er der "Bild am Sonntag".

Es war eine Bemerkung, die der Klausur Aufmerksamkeit sichert – schließlich heizt sie Personalspekulationen an. „Neue Leute bringen neuen Schwung“, versicherte Söder. Auf Namensnennungen verzichtete er allerdings.

Ein Umbau hätte auch seine Schwierigkeiten.

Alte und neue Helden der CSU

Wenn Söder alleine agiert, hat er nur Zugriff auf die drei CSU-Minister. Wenn es um Verjüngung geht, müsste es Bundesinnenminister Horst Seehofer und Entwicklungshilfeminister Gerd Müller treffen. Mit 70 und 64 Jahren sind sie die ältesten Minister – neben der 65-jährigen Kanzlerin Angela Merkel. Müller dürfte ein Rückzug aus inhaltlichen Gründen schwer fallen. Er hat sichtlich Spaß an seinem Amt und gilt in der Partei als erfolgreich. Seehofer dagegen hat den Ruf als unberechenbarer Einzelgänger. Er hat lange versucht, Söders Aufstieg zu verhindern. Der wiederum hat versucht, den Konflikt zu entschärfen, indem er Seehofer zum Innenminister machte – beste Voraussetzungen für einen Rausschmiss sind das nicht.

Der dritte CSU-Minister, Verkehrsminister Andreas Scheuer, ist zwar erst 45 Jahre alt. Allerdings belastet ihn die Affäre um die Pkw-Maut schwer. Die heikelste Frage ist, ob Scheuer die Kosten der Maut künstlich herunterrechnen ließ. Scheuer mache gute Arbeit, sagt Söder, fügt aber hinzu: „Die Maut darf nicht zu einer dauerhaften Hypothek werden.“

Neu ins Kabinett wechseln könnte der Unions-Spitzenkandidat für die Europawahl, Manfred Weber. Auch zu Hochzeiten des Unions-Flüchtlingsstreits war er einer der Vertreter eines moderaten Kurses, er gilt als einer der Sympathieträger der CSU. Weber wäre gern EU-Kommissionspräsident geworden, scheiterte aber am Widerstand Frankreichs und ist nun weiter Vorsitzender der konservativen EVP-Fraktion im Parlament. Mit dem 47-jährigen Ingenieur wäre die Niederbayern-Quote der CSU erfüllt, falls Scheuer gehen müsste.

Söder würde wohl auch darauf achten, diesmal Frauen fürs Bundeskabinett zu nominieren. Digital-Staatsministerin Dorothee Bär könnte aufrücken, sie war schon mal Staatssekretärin im Verkehrsressort. Denkbar ist auch eine Beförderung der Drogenbeauftragten der Regierung, Daniela Ludwig. Aus dem bayerischen Kabinett nach Berlin wechseln könnte Landesagrarministerin Michaela Kaniber.

Der Anteil der CDU

Einen größeren Kabinettsumbau könnte es geben, wenn die CDU mitmacht. Seit Längerem werden in der Partei Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Bildungsministerin Anja Karliczek als zu blass kritisiert. Auch Agrarministerin Julia Klöckner ist mittlerweile umstritten.

Die Schwesterparteien könnten dann Ressorts tauschen: So könnte etwa das Innenministerium an die CDU gehen und stattdessen das Verteidigungsministerium an die CSU. Ob CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer allerdings nach nur einigen Monaten im Amt das Wehrressort wieder aufgeben würde, ist fraglich.

Der Unions-Wirtschaftsflügel würde Wirtschaftsminister Altmaier gerne durch Friedrich Merz ersetzen. Mit dem will allerdings Kanzlerin Angela Merkel wohl ungern zusammenarbeiten.

Auch Kramp-Karrenbauer hat kein Interesse daran, Merz vor der Entscheidung über die Kanzlerkandidatur zu befördern. Daran würde wohl auch ein Wechsel von Gesundheitsminister Jens Spahn scheitern. Die Berufung des CSU-Manns Weber wäre daher eine elegante Möglichkeit, Altmaier abzuberufen, ohne einen AKK-Konkurrenten zu befördern.