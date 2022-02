Nach Angriff Russlands: Röttgen fordert deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine

Anzeige

Berlin. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine hat der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine gefordert. „Wir, auch in Deutschland, müssen jetzt der Ukraine alles liefern, was wir liefern können“, sagte er am Donnerstag im Sender WDR 2. „Das sind auch Waffen. Dafür bin ich jetzt seit dem heutigen Tag.“

Bislang habe er dies abgelehnt, um nicht die Gesprächsmöglichkeiten zu zerstören, die speziell Deutschland mit Russland habe. Diese bestünden jetzt aber nicht mehr, sagte Röttgen.

Röttgen spricht von „Zeitenwende“

Der CDU-Politiker sprach von einer „Zeitenwende“, die mindestens dieses Jahrzehnt prägen werde. „(Kremlchef Wladimir) Putin hat den Krieg nach Europa zurückgebracht, weil er sein Territorium, seine Macht ausdehnen will.“ Dies sei der „schlimmste Horror“, den man sich vorstellen könne. „Wir hatten eine Friedensordnung in Europa, die hat Putin heute definitiv und endgültig zerstört.“