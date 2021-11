Nach Rettung aus Geiselhaft: Französin geht nach Mali zurück - ihr Sohn verteidigt die Rückkehr

Anzeige

Anzeige

Paris. Der Sohn einer Ex-Geisel des Terrornetzwerks Al-Kaida in Mali hat seine Mutter wegen deren Rückkehr in das Land verteidigt. Anzudeuten, dass seine Mutter sich wieder in die Gewalt der Leute begeben habe, die sie zuvor in ihrer Gewalt hatten, sei „nicht sehr verantwortungsbewusst“, kritisierte Sébastien Chadaud-Pétronin, am Donnerstag in einem Interview des französischen Senders BFM-TV.

Ein französischer Regierungssprecher hatte der früheren Geisel Sophie Pétronin „Unverantwortlichkeit gegenüber ihrer eigenen Sicherheit und auch der Sicherheit unserer Soldaten“ in Mali vorgeworfen. Die Französin Pétronin war vier Jahre lang in Mali festgehalten worden.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Ex-Geisel wohnt in Malis Hauptstadt

Chadaud-Pétronin sagte, seine 76-jährige Mutter wohne auf extrem diskrete Art in einer Wohnung in der malischen Hauptstadt Bamako. Sie sei nur einmal in sechs Monaten nach draußen gegangen, um einzukaufen. Sie habe jemanden, der auf ihre Sicherheit achte. „Sie ist nicht in der Wüste“, sagte Chadaud-Pétronin. „Sie geht keine Gefahren ein.“

Seine Mutter sei in Europa zutiefst unglücklich gewesen. Sie wolle den Rest ihres Lebens in Mali verbringen, wo sie vor ihrer Entführung 2016 gearbeitet habe. Sie wolle auch wieder mit ihrer Adoptivtochter in Mali vereint werden. „Sie hat 20 Jahre dort verbracht“, sagte Chadaud-Pétronin. „Ein Teil ihres Lebens ist dort.“ Chadaud-Pétronin sagte, er werde nächste Woche nach Bamako reisen, um sich mit ihren Sicherheitsvorkehrungen zu befassen.

Pétronin soll im März ohne Visum über die Landesgrenze nach Mali gekommen sein. Etwa fünf Monate zuvor war sie befreit worden und nach Frankreich geflogen worden. Die malischen Behörden haben mitgeteilt, dass sie Pétronin befragen wollten. Warum, sagten sie nicht.