Nach Reichstags-Eskalation: Zahlreiche Politiker gegen Ausweitung der Bannmeile

Berlin. Triumphierende Demonstranten mit Reichsflaggen auf der Treppe des deutschen Parlamentsgebäudes: Die Vorfälle während der Corona-Proteste am Samstag vor dem Reichstag in Berlin haben für einen Aufschrei der Empörung in der Politik gesorgt. Und sie haben zu einer hitzigen Debatte über die Konsequenzen geführt.

Sollte die “Bannmeile” um den Reichstag, innerhalb derer öffentliche Versammlungen während der Sitzungswochen komplett verboten sind, erweitert werden und auch in der sitzungsfreien Zeit gelten? Politiker wie der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, haben das in einer ersten Reaktion gefordert.

Inzwischen aber regt sich Widerstand gegen eine Abschottung des Bundestages. Und der geht quer durch die Fraktionen.

Der CDU-Innenexperte und Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, Armin Schuster, warnt davor, die Ereignisse zu dramatisieren. “Das war kein Sturm auf den Reichstag”, sagt er im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). “Diese Formulierung halte ich für extrem übertrieben und auch gefährlich. Wir leisten den Chaoten, die das gemacht haben, damit einen Dienst.” Schuster betonte zudem: “Es braucht zwar einen besonderen Schutz des Reichstages bei solchen Veranstaltungen. Aber grundsätzlich möchte ich seinen offenen Charakter bewahren.”

Oppermann: Bundestag ist ein offenes Parlament

Auch Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) betont den offenen Charakter des Parlamentes. “Es gehört zum Wesenskern unserer Demokratie, dass der Bundestag ein offenes und nahbares Parlament ist. Dazu gehört auch, dass die Bürger ihren Anliegen in seiner unmittelbaren Nähe Gehör verschaffen können. Der Bundestag darf sich deshalb nicht abschotten”, so Oppermann zum RND. “Natürlich müssen wir Angriffe radikaler Demonstranten abwehren und dafür Sorge tragen, dass sich Bilder wie die vom vergangenen Wochen nicht wiederholen. Aber dies kann auch durch gezielte und anlassbezogene Maßnahmen gelingen”, sagt der SPD-Politiker weiter. “Eine Ausweitung der Bannmeile hielte ich für das falsche Zeichen.”

“Der Bundestag ist ein offenes Haus und das soll er auch zukünftig sein”, sagt auch Carsten Schneider, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion. Er fordert, das Provisorium vor dem Reichstag schnellstmöglich zu beenden und Schlussfolgerungen für das geplante Sicherheitskonzept im Rahmen der Errichtung des neuen Besucherzentrums zu ziehen.

Britta Haßelmann, Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, sagt: “Bei allen notwendigen Sicherheitsvorkehrungen, die zu treffen sind, gilt es, ein bürgernahes und offenes Parlament zu erhalten.”

Der Angriff von Reichsbürgern und anderen Neonazis auf das Parlament dürfe nicht ohne Konsequenzen bleiben, fordert auch Jan Korte, Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion Die Linke im Bundestag. “Aber nicht höhere Zäune, sondern mehr Demokratie muss die Antwort sein”. Man brauche mehr Mittel für Demokratieprojekte, antirassistische Arbeit und massive Investitionen in den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Auch die AfD hält wenig von der Idee, die Bannmeile auszuweiten. “Die Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung haben keine Parlamentarier gefährdet und friedlich gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung demonstriert”, sagt der Parlamentarische Geschäftsführer Bernd Baumann. “Es besteht daher kein Anlass, die Regelung zur Bannmeile der Gesetzgebungsorgane zu ändern.”