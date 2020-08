Nach Rede von Vizepräsident Pence: Donald Trump überrascht erneut mit Auftritt

Anzeige

Am dritten Abend des Parteitags der Republikaner ist überraschend auch US-Präsident Donald Trump aufgetreten. Er ging nach der Rede seines Vizepräsidenten Mike Pence auf die Bühne in Fort McHenry in Baltimore (Maryland).

Gemeinsam mit ihren Ehefrauen Melania Trump und Karen Pence standen sie auf der Bühne, während Country-Sänger Trace Adkins die Nationalhymne sang. Im Anschluss grüßte Trump Menschen im Publikum und unterhielt sich mit Unterstützern.

In seiner Rede schoss Pence, der als Vizepräsidentschaftskandidat nominiert wurde, noch gegen die Demokraten, behauptete erneut, die Demokraten wollten der Polizei die finanziellen Mittel entziehen: ”Das amerikanische Volk weiß, dass wir nicht wählen müssen zwischen der Unterstützung der Sicherheitskräfte und unserer afroamerikanischen Nachbarn, um deren Lebensqualität, Bildung, Arbeitsplätze und Sicherheit zu verbessern.”

Pence: “Sie werden in Joe Bidens Amerika nicht sicher sein”

Pence zeichnete außerdem ein Bild, wonach in demokratisch regierten Städten das Chaos herrsche. "Die harte Wahrheit ist (...) Sie werden in Joe Bidens Amerika nicht sicher sein", behauptete Pence. "Lassen Sie mich deutlich sein: Die Gewalt muss aufhören - in Minneapolis, Portland oder Kenosha."

In diesen und anderen Städten hatte es Proteste gegen Polizeigewalt gegeben.