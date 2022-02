Nach Raketenangriffen: Russische Bodentruppen dringen in die Ukraine vor

Anzeige

Kiew. Ukrainische Grenzschützer haben gemeldet, dass russische Bodentruppen auf das Gebiet der Ukraine eingedrungen seien.

Zuvor war von Raketenangriffen auf mehrere Orte in der Ukraine die Rede. Nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Armee hat es einen Beschuss im Osten des Landes durch russisches Militär gegeben.

Video Russland greift die Ukraine an 1:16 min Nach Angaben russischer Medien erfolgte der Angriff an mehreren Stellen. © Reuters

Es gebe Angriffe auf Gebiete und Siedlungen entlang der Staatsgrenze sowie auf mehrere Flugplätze, teilte der Generalstab am Donnerstagmorgen in Kiew mit. Landungsoperationen des russischen Militärs in der südostukrainischen Stadt Odessa habe es nicht gegeben.

Auch im Norden sollen russische Truppen gemeinsam mit belarussischen Soldaten Angriffe von der Grenze aus gestartet haben.