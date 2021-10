Nach Putsch im Sudan: Sicherheitskräfte feuern auf Demonstranten - zwei Tote

Anzeige

Kairo. Bei Massenprotesten gegen den Putsch im Sudan haben Sicherheitskräfte nach Angaben von Ärzten auf Teilnehmer gefeuert. Mindestens zwei Menschen seien dabei getötet worden, berichtete das sudanesische Ärztekomitee, ein Berufsverband.

Zur Eskalation kam es demnach in Omdurman, der Zwillingsstadt von Khartum. Vor Beginn der Massendemonstrationen am Samstag hatten die USA und die Vereinten Nationen die neue Militärführung eindringlich zur Zurückhaltung ermahnt. Sie müssten friedliche Proteste zulassen, forderte etwa der UN-Sondergesandte für den Sudan, Volker Perthes.

Demonstranten organisieren sich über Flugblätter oder Graffiti

Nach dem Putsch in dem nordostafrikanischen Land mit seinen rund 44 Millionen Einwohnern am Montag war ein Nationaler Tag des Widerstands für diesen Samstag ausgerufen worden. Auch in mehreren europäischen Hauptstädten sind Solidaritätskundgebungen geplant.

In den vergangenen Tagen gab es immer wieder Proteste Tausender Demonstranten. Angesichts unterbrochener Internet- und Telefonverbindungen hatten sich viele Sudanesen über Nachbarschaftskomitees, Flugblätter oder Graffiti zu organisieren versucht. Viele Berufsverbände befinden sich im Generalstreik.

Der neue Militärmachthaber im Sudan, General Abdel Fattah al-Burhan, stand bisher gemeinsam mit dem entmachteten Regierungschef Abdullah Hamduk an der Spitze einer Übergangsregierung und hatte die Auflösung dieses Gremiums verkündet. Zudem verhängte er einen Ausnahmezustand.