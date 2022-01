Nach MPK: Sachsen will strenge Corona-Regeln lockern, Sachsen-Anhalt verzichtet auf 2G plus in der Gastronomie

Anzeige

Dresden. Sachsen plant deutliche Lockerungen seiner Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus. Bei einer abendlichen Sitzung verständigte sich das Kabinett in Dresden am Freitag auf Eckpunkte. So sollen unter anderem Kultureinrichtungen und Hotels ab 14. Januar mit der 2G-plus-Regel wieder öffnen, wenn die Situation in den Krankenhäusern das zulässt. Zutritt erhalten dann Genesene und Geimpfte mit einem zusätzlichen Test.

Wer eine Booster-Impfung hat, unter 18 Jahre alt ist oder erst vor maximal drei Monaten genesen oder doppelt geimpft ist, braucht keinen Test. 2G plus soll auch für die Gastronomie, für Messen, Kongresse und Sport im Innenbereich gelten – in einigen Bereichen mit einer Beschränkung der Teilnehmerzahl.

Damit schließt sich die sächsische Landesregierung den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) vom Freitag an – wie die meisten Bundesländer. Im Anschluss an die Beratungen machten Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) deutlich, dass die Regeln aus Gründen der Verhältnismäßigkeit gelockert werden müssen. „Wir haben in einem Rechtstaat nicht die Möglichkeit, alles für immer zu schließen“, sagte er.

Es gibt in Sachsen aber einen Sicherheitsmechanismus, berichtet die „Leipziger Volkszeitung“. Sind die Krankenhäuser in dem Bundesland überlastet, müssen Theater, Kinos, Museen und Fitnessstudios wieder schließen. Diese Stufe wird erreicht, wenn 420 Betten auf den Normalstationen der Kliniken und 1300 Betten auf den Intensivstationen belegt sind.

Unabhängig von der Inzidenz sollen fortan an ortsfesten Versammlungen statt bisher 10 dann 200 Personen teilnehmen können. Wenn die Überlastungsstufe in Krankenhäusern an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten ist, können bis zu 1000 Personen demonstrieren und müssen auch nicht mehr an einem Ort verweilen.

Sachsen-Anhalt setzt 2G plus nicht um

In Sachsen-Anhalt bleiben zunächst die derzeit geltenden Corona-Maßnahmen. Somit wird es in der Gastronomie keine zusätzlichen Tests für Genesene und Geimpfte geben. Anders als in anderen Bundesländern gebe es in Sachsen-Anhalt fast nur die Delta-Variante, deshalb seien neue Maßnahmen zunächst nicht nötig, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Freitag in Magdeburg nach der Bund-Länder-Konferenz.

„Es ist unsere Aufgabe, differenzierte Lösungen zu finden.“ Sachsen-Anhalt unternehme keinen Alleingang. Jeder finde seine eigene Taktung, die zur jeweiligen Lage passe, betonte Haseloff.

Die derzeit geltende Landesverordnung solle wie geplant bis zum18. Januar in Kraft bleiben. Der Regierungschef und Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) sagten, Sachsen-Anhalt bleibe dabei, dass Geboosterte bei 2G plus einen negativen Test vorweisen müssen. In anderen Ländern sind Geimpfte und Genesene nach einer Auffrischungsimpfung von der Testpflicht befreit.

Bundesweit gilt 2G-Plus-Regel für die Gastronomie

Im Kampf gegen die sich in Deutschland rasant ausbreitende Omikron-Variante des Coronavirus werden die Zugangsregeln für Restaurants, Cafés und Kneipen verschärft. Bundesregierung und Länderregierungschefs einigten sich darauf, dass künftig bundesweit und unabhängig von den Infektionszahlen eine 2G-plus-Regel gelten soll. Geimpfte und Genesene müssen dann einen tagesaktuellen negativen Corona-Test oder eine Auffrischungsimpfung vorweisen. Nicht alle Länder wollen dabei allerdings mitmachen. Haseloff wies darauf hin, dass kein genaues Datum ausgemacht worden sei.

Laut Robert Koch-Institut (RKI) wurden binnen eines Tages 722 Neuinfektionen in Sachsen-Anhalt registriert. Es meldeten aber nicht alle Landkreise, wie es am Freitag hieß. Die Zahl der nachgewiesenen Fälle der neuen Omikron-Variante wies das RKI mit sieben aus.

Zudem gab es 42 Verdachtsfälle, die durch variantenspezifische PCR-Tests aufgefallen waren. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug im Land am Freitag 255,9, bundesweit 303,4. An Feiertagen – wie zuletzt auch Weihnachten und Silvester – rechnen die Behörden mit Meldeverzug.