Nach Misstrauensvotum: Schwedens Ministerpräsident Löfven erklärt den Rücktritt seiner Regierung

Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven hat den Rücktritt seiner Regierung erklärt. Das verkündete der Regierungschef in einer Pressekonferenz am Montagvormittag. Er kündigte zudem an, für eine neue Regierungsbildung zur Verfügung zu stehen und stellte in Frage, ob ein konservatives Bündnis in der Lage sein würde, eine Koalition zu formieren.

Eine Woche zuvor hatte das schwedische Parlament Löfven sein Misstrauen ausgesprochen. Den Misstrauensantrag hatten die rechtspopulistischen Schwedendemokraten gestellt – mehrere Oppositionsparteien, darunter neben den Moderaten und den Christdemokraten auch die Linkspartei, hatten daraufhin angekündigt, gegen Löfven zu stimmen.

Am Ende stimmten 181 der insgesamt 349 Abgeordneten im Reichstag in Stockholm gegen den seit 2014 regierenden Ministerpräsidenten. Löfven hatte daraufhin zwei Möglichkeiten: Entweder Neuwahlen innerhalb von drei Monaten auszurufen oder den Rücktritt seiner Regierung zu verkünden.

Löfven und seine Sozialdemokraten führten Schweden bislang in einer Minderheitsregierung mit den Grünen. Diese rot-grüne Regierung wurde von der Zentrumspartei und den Liberalen toleriert, mit denen Löfven dafür Anfang 2019 ein politisches Übereinkommen eingegangen war. Dabei hatten sich die beteiligten Parteien nach zähen Verhandlungen auf eine seltene Zusammenarbeit über die traditionellen Blockgrenzen hinweg verständigt.

Außerhalb dieser Konstellation war Löfven zudem auf die Unterstützung der Linkspartei angewiesen, die nun aber Sturm gegen einen Vorschlag zur freien Mietpreisfestsetzung für Neubauten läuft.

Löfven kritisiert Opposition

Der 63-jährige Löfven hatte das Vorgehen der beteiligten Parteien auch angesichts der anhaltenden Corona-Lage kritisiert. Man befinde sich nach wie vor in einer Pandemie - Schweden in dieser Lage in eine politische Krise zu versetzen, sei nicht das, was das Land benötige, sagte er zuletzt am Sonntag.

Die nächste Parlamentswahl ist in Schweden eigentlich erst im September 2022 vorgesehen. Diese wird turnusmäßig auch dann zu diesem Zeitpunkt stattfinden, wenn es nun in den kommenden drei Monaten eine Neuwahl geben sollte.