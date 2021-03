Nach Merkel-Schelte: Laschet sieht Vertrauensverhältnis nicht beschädigt

Anzeige

Berlin. CDU-Chef Armin Laschet sieht das Vertrauensverhältnis mit Kanzlerin Angela Merkel nach deren Kritik am Vorgehen Nordrhein-Westfalens in Kreisen mit einer Inzidenz über 100 nicht beschädigt. Auf die Behauptung, die Kanzlerin habe ihm geschadet, sagte Laschet am Dienstagabend bei der ZDF-Talkshow von Markus Lanz: „Das empfinde ich nicht so.“ Er habe sich nicht gefreut, aber in einer solchen Pandemie müsse es auch zwischen einem CDU-Chef und einer Kanzlerin mal einen unterschiedlichen Akzent in einem kleinen Detail geben können, sagte er.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Sonntag bei „Anne Will“ kritisiert, dass einige Bundesländer sich nicht an die vereinbarte Corona-Notbremse ab einer Inzidenz von über 100 halten. Dabei war sie explizit auf Nordrhein-Westfalen zu sprechen gekommen. „Es dürfte auch in NRW nur ganz, ganz wenige Kreise geben, wo die Inzidenz unter 100 ist. Da kann man anders vorgehen“, sagte sie. Und dort, wo sie über 100 sei, gebe es keinen Ermessensspielraum.

Laschet verwies darauf, dass auch in NRW ab einer Inzidenz von 100 die Notbremse gezogen werde. Es sei nur im Rahmen von Testprojekten möglich, mit einem zertifizierten Testergebnis Geschäfte zu besuchen. Auf den Einwurf Lanz’, genau das gefalle der Kanzlerin ja nicht, widersprach Laschet. Lanz bohrte nach: Warum sie ausdrücklich NRW erwähne und nicht etwa Niedersachsen? „Ich weiß es nicht, in der Sekunde fiel ihr vielleicht NRW ein“, erwiderte Laschet. Er und die Kanzlerin seien sich darüber einig, dass jetzt nicht die Zeit für Öffnungsdiskussionen sei.