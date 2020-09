Nach Kritik an Hinrichtung: Iran bestellt deutschen Botschafter ein

Anzeige

Anzeige

Teheran. Nach Kritik an der Hinrichtung eines Sportlers im Iran ist der deutsche Botschafter in Teheran ins iranische Außenministerium zitiert worden. Dort sei Botschafter Hans-Udo Muzel erklärt worden, dass ein Tweet zum Tod des Ringers Nawid Afkari als Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Islamischen Republik betrachtet werde, die nicht akzeptabel sei, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Irna am Montag.

Die Botschaft hatte getwittert, sie sei von der Vollstreckung des Todesurteils gegen Afkari "zutiefst überrascht" und sehe darin einen Versuch der Staatsgewaltschaft, kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen.

Erzwungenes Geständnis?

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Für Afkari hatten sich US-Präsident Donald Trump und der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, eingesetzt. Afkari hatte 2018 mit seinen Brüdern an regierungskritischen Protesten in Schiras teilgenommen. Ihm wurde die Ermordung eines Sicherheitsbeamten vorgeworfen; das staatliche Fernsehen sendete ein Geständnis des Ringers. Es ähnelte Hunderten in den vergangenen zehn Jahren gesendeter, mutmaßlich erzwungener Geständnisse. Seine Brüder sind noch im Gefängnis.

Anzeige

In Genf verurteilten UN-Menschenrechtsexperten die Exekution und zeigten sich alarmiert von "einer Serie von Todesurteilen, die im Zusammenhang von Protesten verhängt wurden" im Iran.