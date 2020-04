Nach Kritik an EU: Jetzt setzt Serbien auf Corona-Hilfen aus Russland

Anzeige

Belgrad/Moskau. Nach Kritik an angeblich fehlender EU-Unterstützung hat Serbien im Kampf gegen das Coronavirus eine Hilfslieferung aus Moskau erhalten. Mehrere Flugzeuge mit medizinischen Geräten, Desinfektionsmitteln und Schutzausrüstungen landeten am Freitag in der serbischen Hauptstadt Belgrad, wie das staatliche serbische Fernsehen RTS berichtete.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums sollen rund 90 Soldaten, darunter auch russische Militärärzte und Virologen, auf dem Weg nach Serbien sein. Insgesamt sollen nach diesen Angaben elf russische Flugzeuge mit Hilfslieferungen in dem Balkanland eintreffen.

Serbien beklagt mangelnde Unterstützung der EU

Serbien, das seit 2014 über einen EU-Beitritt verhandelt, hatte in der Corona-Krise zuletzt mangelnde Solidarität seitens der EU beklagt. Deren Mitgliedsländer sind aber selbst von der Pandemie schwer getroffen. Beträchtliche Hilfslieferungen erhielt Belgrad indes auch aus China.

Allerdings hat die EU den sogenannten Westbalkanländern - darunter auch Serbien - zur raschen Unterstützung der Gesundheitssysteme 38 Millionen Euro zugesagt. Zudem hilft Brüssel etwa bei den Transportkosten für Lieferungen nach Belgrad.

Russland und Serbien üben sich im Schulterschluss

Russland hat in den vergangenengen Wochen etlichen Ländern seine Unterstützung angeboten. Eine Militärmaschine mit medizinischen Ausrüstungen und Schutzmasken entsandte es sogar in die USA.

Serbien, das keine Mitgliedschaft in der Nato anstrebt, sucht auch die militärische Zusammenarbeit mit Russland. Immer wieder finden gemeinsame Militärmanöver statt. Zuletzt erwarb Belgrad ein russisches Luftabwehrsystem vom Typ Panzir.

RND/dpa