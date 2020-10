Nach Kontakt mit Infiziertem: Manfred Weber in Corona-Quarantäne

Anzeige

Brüssel. CSU-Vize Manfred Weber hat sich in Corona-Quarantäne begeben. Er sei darüber informiert worden, dass er mit einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person in Kontakt gewesen sei, schrieb der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei im Europaparlament am Donnerstag auf Twitter.

Er sei nun in Selbstisolation und warte auf ein erstes Testergebnis. “Passt alle auf euch auf.”