Nach Hochwasser im Kreis Ahrweiler und Ermittlungen: Landrat Pföhler legt Amt nieder

Anzeige

Anzeige

Ahrweiler. Nach dem Hochwasser im Kreis Ahrweiler und den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft hat Landrat Dr. Jürgen Pföhler (CDU) sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. „Landrat Dr. Jürgen Pföhler kann krankheitsbedingt sein Amt absehbar nicht mehr ausüben“, teilte die CDU-Fraktion im Kreis Ahrweiler am Montagabend mit.

Der Schritt von Landrat Dr. Jürgen Pföhler, sein Amt nicht mehr wahrzunehmen, sei daher notwendig und unausweichlich gewesen. „Das Vertrauen der Menschen im Kreis Ahrweiler ist nicht mehr gegeben“, heißt es weiter.

Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft aus Koblenz gegen den Landrat Pföhler wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie fahrlässiger Tötung durch Unterlassen. In der letzten Wochen hatte auch die Grünen und die SPD-Fraktion im Kreis Ahrweiler den Landrat zum Rücktritt aufgefordert.

Anzeige

Video Vier Wochen nach der Flut: „Weihnachten hier im Haus wäre ein Traum“ 4:39 min Vor etwa einem Monat richtete die Flutkatastrophe in Erftstadt enorme Schäden an. Unser Reporter Roman Gerth war vier Wochen nach der Flutkatastrophe vor Ort. © RND

Landrat aus Ahrweiler-Kreis legt Amt nieder

Die CDU-Fraktion im Landkreis Ahrweiler erklärt: „Der Kreis Ahrweiler benötigt in der aktuellen Situation in seiner Führung einen unbelasteten personellen Neuanfang, denn die Herausforderungen der kommenden Jahre werden viel Kraft und Einsatz fordern.“ Dies setzte Vertrauen der Bevölkerung in die politisch Verantwortlichen voraus.

Die zwingend erforderliche entschlossene und zupackende Führung des Amtes sei in einer solchen Ausnahmesituation für Landrat Pföhler nicht mehr möglich, heißt es von der CDU.

In der Rückschau bleibe einiges aufzuarbeiten, meint die CDU. Es sei daher folgerichtig, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen zu den Fragen eingeleitet habe, wer und in welchem Ausmaß die Verantwortung für die Einsatzleitung am Katastrophenabend hatte und ob dabei im rechtlichen Sinne schuldhaft gehandelt wurde. „Aus unserem Verständnis kann man ein Amt jedoch nicht ausüben, wenn strafrechtliche Ermittlungen laufen“, erklärt die CDU-Fraktion in ihrer Mitteilung.