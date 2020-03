Nach Hanau: Bundesregierung gründet Ausschuss gegen Rechtsextremismus

Anzeige

Berlin. Wenn sich die Größe einer Herausforderung an den Strukturen innerhalb der Bundesregierung ablesen lässt, dann steht der Rechtsextremismus jetzt auf einer Stufe mit dem Klimawandel. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gab am Montag im Anschluss an den sogenannten Integrationsgipfel im Kanzleramt bekannt, dass die Bundesregierung einen eigenen Kabinettsausschuss bilden werde, um über Strategien im Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus zu beraten. Zuletzt hatte die Regierung vor gut einem Jahr den Kabinettsausschuss Klimaschutz eingerichtet.

Integrationsgipfel mit Migrantenverbänden

Laut Merkel ist der neue Kabinettsausschuss das Ergebnis eines Treffens, das am Montag vor dem eigentlichen Integrationsgipfel stattgefunden hatte. Zusammen mit Innenminister Horst Seehofer (CSU) hatte die Bundeskanzlerin Vertreter zahlreicher Migrantenverbände empfangen, um mit ihnen über den rechtsextremistisch motivierten Terroranschlag von Hanau und dessen Folgen zu diskutieren. Ein “trauriger Anlass” sei das, sagte Merkel bei der anschließenden Pressekonferenz. Ihr zufolge sei es den Vertreterinnen und Vertretern der Migrantenverbände “sehr wichtig” gewesen, dass der Kampf gegen Rechtsextremismus “nicht nur ab und zu” im Kabinett ein Thema sei, sondern dauerhaft verfolgt werde.

