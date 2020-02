Nach Gespräch mit Merkel: Ostbeauftragter des Bundes muss sein Amt aufgeben

Anzeige

Die umstrittene Ministerpräsidentenwahl in Thüringen hat nun auch auf Bundesebene erste personelle Konsequenzen. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte (CDU), der gleichzeitig auch CDU-Vize in Thüringen ist, hat sein Rücktrittsgesuch eingereicht. Dies teilte er am Samstagvormittag auf Twitter mit. Demnach habe ihm Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einem Gespräch gesagt, er könne sein Amt nicht behalten und ihm empfohlen, um seine Entlassung zu bitten. Dem komme er nun nach.

Frau Bundeskanzlerin Merkel hat mir in einem Gespräch mitgeteilt, dass ich nicht mehr Beauftragter der Bundesregierung für die Neuen Länder sein kann. Ihrer Anregung folgend, habe ich daher um meine Entlassung gebeten. — Christian Hirte (@ChristianHirte) February 8, 2020

Hintergrund: Hirte hatte Thüringens Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) nach dessen Wahl mit Hilfe der AfD als Kandidat der Mitte gratuliert. Merkel hatte die Wahl als "unverzeichlich" bezeichnet.

