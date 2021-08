Nach Flutkatastrophe: Ampel-Fraktionen in Rheinland-Pfalz wollen Enquete-Kommission

Anzeige

Mainz. Die regierungstragenden Fraktionen SPD, Grüne und FDP wollen eine Enquete-Kommission zur Flutkatastrophe im nördlichen Rheinland-Pfalz einsetzen.

Aufgabe sei zunächst eine Dokumentation, Untersuchung und Analyse von Gründen, Ablauf und Folgen des verheerenden Hochwassers vom 14. Juli, kündigten die drei Fraktionsvorsitzenden am Donnerstag in Mainz an. Auf dieser Grundlage sollten dann Empfehlungen für eine bessere Vorsorge und einen besseren Schutz der Menschen und ihres Eigentums erarbeitet werden.

Auch für die Verbesserung der Meldesysteme, der Koordinierung von Einsätzen, der Hilfsmaßnahmen sowie der Flächen- und Raumplanung bei extremem Wetterereignissen würden konkrete Vorschläge angestrebt. „Es geht um den Schutz der Rheinland-Pfälzer und den Erhalt unserer Heimat“, sagte die Vorsitzende der SPD-Fraktion, Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Der Abschlussbericht ist für Mitte 2023 vorgesehen.

„Die Antworten für das Ahrtal müssen aber schneller kommen, und zwar in den nächsten Wochen“, sagte der Chef der Grünen-Fraktion, Bernhard Braun. „Eine solche Katastrophe darf sich in unserem Land nicht wiederholen.“ Philipp Fernis sagte für die FDP-Fraktion: „Entscheidend ist, dass aus den Arbeitsergebnissen der Kommission konkrete Maßnahmen abgeleitet werden.“

Der Landtag soll über den Antrag bei seiner Sondersitzung am kommenden Dienstag entscheiden. Die Fraktion der Freien Wähler unterstützt den Antrag, die CDU-Fraktion hat Änderungsvorschläge eingebracht und ist noch nicht entschieden. Die AfD-Fraktion unterstützt die Enquete ebenfalls, wie ihr Fraktionschef Michael Frisch sagte. Sie strebt zudem wie auch die CDU einen Untersuchungsausschuss an.