Nach Fall in Augsburg: Wird die Jugend krimineller?

Anzeige

Anzeige

München. Der schreckliche Tod eines Mannes auf dem Augsburger Königsplatz liegt erst wenige Tage zurück, doch die Geschehnisse sind bereits zum Politikum geworden. Die CSU in Bayern will Heranwachsende häufiger nach Erwachsenenstrafrecht aburteilen. Außerdem werde die Polizeipräsenz in den Innenstädten erhöht, kündigte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) an.

Video Wird die Jugend krimineller? - „Das Gegenteil ist der Fall“ 1:09 min Die Jugendgewalt von Augsburg nehmen Politiker zum Anlass, sich zu Wort zu melden. © dpa

Der Staat mache sich „völlig lächerlich“, meint die AfD-Bundestagsfraktionsvorsitzende Alice Weidel. „Sicher hören wir bald, dass der Täter psychisch krank und schuldunfähig sei“, schrieb sie bei Twitter. Dass es sich in Augsburg um einen Fall von „Migrantengewalt“ handele und es deswegen einer Umkehr in der Einwanderungspolitik bedürfe, war für sie schon am Sonntag klar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Das Gegenteil ist der Fall Professor Christian Pfeiffer

Fachleute dagegen winken ab. Im Video sehen Sie, was Professor Christian Pfeiffer, langjähriger Leiter des Kriminologischen Forschungsinstitutes Niedersachsen, zu der Diskussion sagt.

RND/dpa