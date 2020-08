Nach Explosion in Beirut: Deutschland bietet Hilfe durch Bundeswehr an

Anzeige

Berlin. Deutschland hat nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut einen größer angelegten Hilfseinsatz der Bundeswehr in dem Land angeboten. Dazu wurde nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auch der für den Transport Schwerverletzter ausgerüstete Luftwaffen-Airbus A310 "MedEvac" bereitgestellt.

Geprüft wurde am Donnerstag auch, ob das Luftlanderettungszentrum der Bundeswehr - eine mobile Sanitätseinrichtung - aufgebaut werden kann. Ein Erkundungsteam des Sanitätswesens der Bundeswehr soll die Lage in Beirut kurzfristig vor Ort prüfen und eingeflogen werden.

Geplant ist auch, die Korvette "Ludwigshafen am Rhein" aus dem laufenden Einsatz der UN-Libanon-Truppe (Unifil) von Zypern aus nach Beirut zu verlegen. Geprüft wird aber noch, ob dies von libanesischer Seite gewünscht ist.

Macron in Beirut erwartet

Unterdessen wird der französische Präsident Emmanuel Macron, der bisher in Südfrankreich Ferien macht, in Beirut erwartet. Macron hatte bereits unmittelbar nach der Katastrophe im Hafen von Beirut Unterstützung zugesagt. In Frankreich, das als frühere Mandatsmacht immer noch eng mit dem Libanon verbunden ist, löste die Katastrophe Trauer und Entsetzen aus.

Macron will nun nach eigenen Angaben eine “Botschaft der Brüderlichkeit und der Solidarität der Franzosen” überbringen.

Nach Angaben der libanesischen Regierung vom Vorabend wurden mehr als 130 Menschen getötet, etwa 5000 wurden verletzt. Geschätzt wird, dass bis zu 250.000 Einwohner ihre Wohnungen verloren haben.

Esper spricht nach Explosion von Unfall

Derweil geht US-Verteidigungsminister Mark Esper bei der Explosion von einem Unfall aus. Die verfügbaren Informationen erlaubten noch kein abschließendes Bild, die “meisten” Quellen gingen aber von einem Unfall aus, sagte Esper am Mittwoch (Ortszeit). “Es ist natürlich eine Tragödie.” Die US-Regierung sei im Gespräch mit dem Libanon, um zu sehen, wie die USA helfen könnten, sagte Esper per Video beim Aspen-Forum für Sicherheitspolitik.

US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf seine “Generäle” erklärt, es habe sich vermutlich um einen Anschlag gehandelt. Seine Berater “scheinen zu denken, dass es ein Anschlag war, dass es eine Art von Bombe war”, sagte Trump im Weißen Haus. Trumps Bemerkung sorgte für Irritationen, weil er damit auch den Angaben der libanesischen Behörden widersprach.