Osteuropa-Beauftragter fordert sofortige Protasevich-Freilassung

Berlin. Der Osteuropabeauftragte der Bundesregierung, Johann Saathoff, hat die erzwungene Landung eines Passagierflugzeuges in Belarus scharf verurteilt und das Regime von Machthaber Alexander Lukaschenko zur sofortigen Freilassung des verhafteten Oppositionellen Roman Protasevich aufgefordert.

„Der Vorgang mit der Umleitung der Ryanair-Maschine nach Minsk und die damit verbundene Festnahme des Oppositionellen Roman Protasevich ist im negativen Sinne einmalig und absolut inakzeptabel“, sagte Saathoff dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Ich fordere die sofortige Freilassung von Protasevich und eine umfassende Erklärung aus Minsk, verbunden mit der Erklärung, dass so was künftig nicht wieder passiert“, so der Abgeordnete weiter.

Die Behörden in Belarus hatten am Sonntag ein Ryanair-Flugzeug auf dem Weg von Griechenland nach Litauen zur Landung gedrängt.

Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Nils Schmidt, forderte harte Konsequenzen gegen das Lukaschenko-Regime. „Die Flugzeugentführung ist ein Akt des Staatsterrorismus, und als solcher muss sie auch verfolgt werden“, sagte Schmidt dem RND.

SPD fordert strafrechtliche Konsequenzen für Drahtzieher

„Die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden, auch strafrechtlich“, so der SPD-Politiker weiter. „Außerdem muss die EU Schritte einleiten, um Lukaschenko und seinem Machtapparat die wirtschaftlichen Grundlagen zu entziehen“, forderte Schmidt.

Behörden der autoritär regierten Republik Belarus hatten am Sonntag ein Flugzeug auf dem Weg von Athen nach Vilnius zur Landung gebracht.

An Bord der Maschine war auch der vom belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko international gesuchte Blogger Roman Protasevich, der nach der Landung in Minsk festgenommen wurde.

Der Vorfall hat international Entsetzen ausgelöst. Er soll auch Thema beim EU-Sondergipfel sein, der am Montagabend in Brüssel beginnt.