Nach Einsatz im Hambacher Forst: Polizei räumt erneut Barrikaden weg

Corona-Ausbruch: Ist Gütersloh das neue Ischgl?

Der Corona-Ausbruch im Tönnies-Werk und seine Folgen für die Region erinnern mitunter an den Ausbruch in Tirol Anfang März. Denn an beiden Orten gab es viele Infektionen in kurzer Zeit. Experten sehen den Vergleich aber eher skeptisch.