Nach dem Brand in Moria: Der Druck auf Seehofer wächst

Berlin. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wollen nach den Bränden in dem Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos, in dem bis zu 13.000 Menschen lebten, gemeinsam mit anderen EU-Staaten 400 unbegleitete Minderjährige aufnehmen. Das wurde am Donnerstag bekannt. Zugleich wächst der Druck auf Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), weitere Flüchtlinge nach Deutschland zu holen – nicht zuletzt in der Union selbst.

Nach den Ministerpräsidenten von Bayern und Nordrhein-Westfalen, Markus Söder (CSU) und Armin Laschet (CDU), die schon am Mittwoch ihre Bereitschaft zur Aufnahme erklärt hatten, taten dies am Donnerstag auch die Regierungschefs des Saarlandes und von Schleswig-Holstein, Tobias Hans und Daniel Günther (beide CDU). Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) würde dies im Rahmen einer EU-Lösung tun.

400, 2.000, 5.000?

Entwicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU) sprach sich dafür aus, 2000 der 13.000 Menschen nach Deutschland zu evakuieren. Unterdessen schrieben 16 Unions-Bundestagsabgeordnete einen Brief an Seehofer. Darin heißt es: “Wir bitten Sie darum, dass Deutschland möglichst gemeinsam mit anderen EU-Staaten, aber notfalls auch alleine, 5000 Flüchtlinge vom griechischen Festland aufnimmt.” Es gehe jetzt nicht vorrangig darum, europäische Flüchtlingspolitik zu gestalten, “sondern offensichtliche menschliche Not zu lindern”.

Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mathias Middelberg, lehnt dies weiter ab. “Es geht um das politische Signal, das man setzt”, sagte er im ZDF-"Morgenmagazin". Wenn Deutschland im Alleingang Flüchtlinge aufnehme, dann würden sich die anderen europäischen Staaten zurücklehnen.

Ramelow für “Nächstenliebe”

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): “Die Zustände in Moria waren schon vor dem Feuer eine europäische Schande, und die Lebensbedingungen dort waren unerträglich. Das Feuer macht es nur sichtbar, auch wenn ich die Brandstifter als zu bestrafende Täter bezeichne.”

Er fuhr fort: “Es wird höchste Zeit, endlich die Aufnahmeverfahren zu beschleunigen und die Schutzsuchenden europäisch zu verteilen. Thüringen ist bereit, seinen Anteil sofort zu realisieren. Wenn Bundesminister Seehofer zu unserer humanitären Hilfszusage weiterhin Nein sagt, dann muss er die von uns angebotenen Kontingente als Bund übernehmen.”

Ramelow unterstrich, “Prinzipienstreitereien” seien “angesichts schreiender Not inhuman. Christliche Nächstenliebe ist gefragt.” SPD und Grüne sind ebenfalls für die Aufnahme. Auch aus der Zivilgesellschaft wächst der Druck.

Frank Remus, Vertreter des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR), sagte dem RND, nach den Bränden werde “die ganze Misere selbst dem deutlich, der sich dem Elend bislang verschlossen hat”. Europa bleibe in der Verantwortung und könne helfen, zum Beispiel durch eine schnelle Umverteilung und Asylprüfung, aber auch durch weitere Unterstützung für einen Ausbau der Kapazitäten für eine menschenwürdige Unterbringung auf dem Festland. “Beides muss in dieser Notlage schnell umgesetzt werden”, so Remus – aus Solidarität mit den Asylsuchenden und mit Griechenland als Aufnahmestaat und um weitere Katastrophen dieser Art zu verhindern.

Seehofers Sprecher hatte am Mittwoch angekündigt, gemeinsam mit Griechenland klären zu wollen, welche Hilfe nun konkret benötigt werde. Überdies hatte er für eine europäische Lösung plädiert. Deutschland hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne.