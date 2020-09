Nach Corona-Vorwurf: China weist Kritik von Trump zurück

Anzeige

Anzeige

Peking. Als Reaktion auf die scharfe Kritik von US-Präsident Donald Trump auf der UN-Generaldebatte in New York hat China ebenfalls zu einem verbalen Rundumschlag gegen die USA ausgeholt. “Wir raten den Vereinigten Staaten, keine politischen Spiele mehr zu spielen, ihren Unilateralismus aufzugeben und ihre Verantwortung in der Welt wahrzunehmen”, sagte der Pekinger Außenamtssprecher Wang Wenbin am Mittwoch.

Trump habe das UN-Podium bedauerlicherweise dafür missbraucht, "um Lügen zu verbreiten und unbegründete Anschuldigungen gegen China zu erheben". Anders als vom US-Präsidenten beschrieben, sei China nicht verantwortlich für die Corona-Pandemie. Trumps Kritik sei vielmehr ein Versuch, von der Ineffizienz der USA im Kampf gegen das Virus abzulenken.

Video Trump stellt China vor UN wegen Virus-Krise an den Pranger 1:48 min In seine Rede warf US-Präsident Donald Trump China vor, falsch über die Ausbreitung des Corona-Virus informiert zu haben. © Reuters

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Sechs Wochen vor der US-Wahl hatte Trump am Dienstag bei der UN-Generaldebatte mit scharfen Angriffen auf China Sorgen vor einer weiteren Eskalation des Konflikts der beiden größten Volkswirtschaften geschürt.

“Wir müssen die Nation zur Rechenschaft ziehen, die diese Seuche auf die Welt losgelassen hat - China”, hatte Trump in Anspielung auf Covid-19 in seiner Videobotschaft gesagt.

In den vergangenen Monaten hatten sich die Beziehungen zwischen den USA und China auch wegen der Corona-Pandemie massiv verschlechtert. Der Konflikt berührt mittlerweile fast jeden Aspekt der Beziehungen zwischen den beiden Großmächten.

Anzeige

Nach Strafzöllen ist Washington dazu übergegangen, harte politische Sanktionen zu verhängen. Zuletzt hatte auch der Streit um die populäre chinesische App Tiktok für Aufsehen gesorgt.