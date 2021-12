Nach Corona-Protesten: Landespolitiker zeigen sich erschüttert - Forderung nach Konsequenzen

Anzeige

Anzeige

Erfurt. Nach den zum Teil gewaltsamen Protesten gegen die Corona-Maßnahmen zeigen sich die Landespolitikerinnen und Landespolitiker in den betroffenen Bundesländern bestürzt. Auch Forderungen nach Konsequenzen werden laut. Die Stadt Reutlingen in Baden-Württemberg reagierte auf die Ausschreitungen bereits mit Maskenpflicht und einem Alkoholverbot in Teilen der Innenstadt.

In Thüringen erschütterte Politiker und Gewerkschaften das Vorgehen von Gegnern der Corona-Politik in Greiz. Es sei unerträglich, dass teils Kinder mit dabei seien und diese auch bewusst instrumentalisiert würden, sagte die Vorsitzende der Thüringer Gewerkschaft der Polizei (GdP), Mandy Koch.

Bei den teils gewaltsamen Protesten in der ostthüringischen Stadt wurden 14 Polizisten verletzt. Die Polizei setzte Reizstoff ein. Koch schilderte, dass unter anderem Flaschen gegen die Einsatzkräfte geworfen und Böller in Menschengruppen gezündet worden seien. Zwei der verletzten Polizisten waren nach dem Einsatz vorübergehend nicht mehr dienstfähig, eine verletzte Beamtin wurde zeitweilig im Krankenhaus behandelt.

Anzeige

Ramelow: Verächtlichmachung staatlicher Institutionen

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) warnte vor der Zerstörung von Vertrauen in staatliche Institutionen. Wenn sich die Demonstrationen gegen staatliche Schutzmaßnahmen wendeten, Polizeibeamte und Impfzentren sowie medizinisches Personal angegriffen würden, dann gehe es nicht mehr um den Schutz der Bevölkerung, sondern um die Verächtlichmachung staatlicher Institutionen sowie die systematische Zerstörung von Vertrauen in Institutionen und auch in die Gesundheitsvor- und -fürsorge“, sagte Ramelow dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Innenminister Georg Maier (SPD) zeigte sich ebenfalls erschüttert angesichts der Radikalisierung der Proteste. „Die Gewaltbereitschaft bei diesen Versammlungen hat deutlich zugenommen, wir erleben auch einen gewissen Tourismus in Anführungszeichen von offensichtlich gewaltbereiten Demonstranten aus anderen Bundesländern. Das erfüllt mich schon mit Sorge“, sagte er im ZDF-Morgenmagazin.

Anzeige

Der Rechtsstaat müsse klare Kante zeigen. „Und das tut er auch“, sagte Maier. Die Initiatoren der Demonstrationen seien oft Rechtsextremisten und Querdenker sowie Impfgegner. Maier äußerte Unverständnis dafür, dass sich Bürger diesen Protesten in großer Zahl anschlössen.

Sachsen-Anhalt berät über Konsequenzen

Anzeige

Die Grünen-Fraktionschefin in Sachsen-Anhalt Cornelia Lüddemann forderte am Montag, dass bei unangemeldeten Demonstrationen mehr Bußgelder verhängt werden sollten. Die Behörden müssten diese Versammlungen „stärker in den Blick nehmen und sanktionieren“, gerade wenn es zu „Ausfällen in Richtung Rechtsextremismus oder gegen Rechtsstaatlichkeit“ komme. Am Donnerstag findet im Landtag eine Aktuelle Debatte zur Thematik statt.

SPD-Fraktionschefin Katja Pähle sagte, sie könne Menschen verstehen, die über Demonstrationen ihre Meinung äußern wollen. „Aber das muss nach den Regeln unserer Demokratie und des Rechtsstaates erfolgen“, so Pähle. Die SPD-Politikerin warnte davor, dass die Proteste von Reichsbürgern und Rechtsradikalen „gekapert“ würden. „Schauen Sie sich an, wer mit Ihnen unterwegs ist und ob das dann tatsächlich der richtige Weg ist“, richtete Pähle einen Appell an Menschen, die Demos besuchen wollen.

AfD-Politiker wollen bei Versammlungen auftreten

Auch Linken-Fraktionsvorsitzende Eva von Angern beobachtet, dass sich „rechtsextreme, rechtspopulistische Strukturen diese Demos zunutze machen für ihre Interessen.“ FDP-Fraktionschef Andreas Silbersack warnte hingegen vor „Schubladendenken“. Man könne nicht über alle Demonstrationsteilnehmer pauschal urteilen. „Wir müssen ihnen zuhören“, forderte Silbersack.

Video Wachsende Sorge vor Radikalisierung von Corona-Protesten 1:16 min In vielen deutschen Städten wurde am Wochenende gegen die Corona-Politik demonstriert. Oft blieb es friedlich, mancherorts ging es aber ziemlich aggressiv zu. © dpa

Mehrere AfD-Politiker wollen in dieser Woche bei Versammlungen in Sachsen-Anhalt auftreten. Fraktionschef Oliver Kirchner sagte, die Politik befördere mit den Corona-Einschränkungen den Protest. „Ich halte wenig von Fackelmärschen vor irgendwelche Privatwohnungen. Aber ich finde es schon richtig, dass die Bevölkerung irgendwann mal auf die Straße geht und sagt: Mir reichts!“

Anzeige

Reutlingen reagiert mit Maskenpflicht und Alkoholverbot

In Reutlingen gilt seit Montag als Reaktion auf die Ausschreitungen Maskenpflicht und ein Alkoholverbot für bestimmte Bereiche der Innenstadt. Werden die Vorgaben, die bis zum 15. Januar gelten sollen, nicht beachtet, drohten Bußgelder. Das Infektionsschutzgesetz sehe hier im Einzelfall Bußgelder in Höhe von bis zu 25 000 Euro vor.

An der Veranstaltung in Reutlingen am Samstag unter dem Motto „Für Freiheit, Wahrheit und Selbstbestimmung“ hatten nach Angaben der Polizei rund 1500 Menschen teilgenommen. Aufforderungen zum Tragen einer Maske seien ignoriert worden, hieß es. Infolgedessen wurde die Versammlung aufgelöst.

Die Pandemie und wir Unser Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Beim Versuch der Polizei, die Versammlung zu stoppen, durchbrachen Teilnehmer nach Polizeiangaben mit Gewalt die Kette der Beamten, so dass diese Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzten. Es wurden vier Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Beamte, Beleidigung und versuchter Körperverletzung eingeleitet. Zudem wurden rund 100 Platzverweise erteilt.

Reutlingens Oberbürgermeister: Staat muss Zähne zeigen

Anzeige

Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck (SPD) sprach von einer „generalstabsmäßig“ vorbereiteten Aktion von Querdenkern, Corona-Leugnern und Impfgegnern. Die Sanktionen würden nun auf den Fuß folgen. Der Staat habe sich irgendwann einmal entscheiden, passiv zu sein. „Dieser Staat muss jetzt die Zähne zeigen“, sagte Keck.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) kritisierte insbesondere Angriffe auf Polizisten scharf. „Wer die Meinungs- und Demonstrationsfreiheit missbraucht, hierbei gar noch Gewalt gegen diejenigen anwendet, die sprichwörtlich ihren Kopf für den Schutz dieser Rechte hinhalten, verlässt den gemeinsamen Boden der Demokratie, er demoliert unsere Demokratie“, teilte er mit. Strobl berichtete von zahlreichen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, die angezeigt worden seien.

Bürger in Bautzen setzen Zeichen

Bautzener Bürger und Bürgerinnen wollen ein Zeichen gegen teils aggressive Corona-Proteste setzen. „Wir schließen uns zusammen, denn wir sind die Mitte der Gesellschaft“, heißt es in der „Bautzener Erklärung“, die am Montag im Deutsch-Sorbischen Volkstheater vorgestellt wurde. Bautzen solle „kein Aufmarschplatz der Rechtsextremen und Coronaleugner sein“. Illegale Proteste dürften nicht geduldet werden.

Demonstranten gingen teilweise gegen Polizisten und Journalisten vor und versuchten Andersdenkende einzuschüchtern. „Wir können nicht zulassen, dass diese kleine, viel zu laute Gruppe noch lauter wird“, heißt es in dem Papier.

Zu den rund 80 Erstunterzeichnern der „Bautzener Erklärung“ gehören Vertreter von Kultureinrichtungen, der Politik, Wissenschaft und der Kirchen sowie aus Wirtschaft und Handel. Unter ihnen sind der Intendant des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters, Lutz Hillmann, und der evangelische Dompfarrer Christian Tiede. Auch die Rock-Band „Silbermond“ habe mit unterzeichnet.

Initiator ist die Bürgerinitiative „Bautzen gemeinsam“, die sich erst vor wenigen Tagen gegründet hatte. „Die Kirchen sind ganz bewusst ein Teil dieser Initiative“, sagte Dompfarrer Tiede. Die Aktion soll aus der Stadtgesellschaft heraus verstanden werden.