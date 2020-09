Nach Brand von Camp Moria: Migranten auf Lesbos ziehen zu Tausenden in das neue Lager

Migranten warten auf die Einreise in ein neues temporäres Flüchtlingslager in Kara Tepe in der Nähe von Mytilene, der Hauptstadt der nordöstlichen Insel Lesbos. Die griechische Polizei brachte am Donnerstag Hunderte von Migranten in das von der Armee errichtetes Lager, nachdem ein Feuer die bisherige Einrichtung zerstört und sie tagelang obdachlos gemacht hat. © Quelle: Petros Giannakouris/AP/dpa