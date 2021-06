Nach Anschlag: Kramp-Karrenbauer bekräftigt Bedeutung des Einsatzes in Mali

Anzeige

Anzeige

Berlin. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Notwendigkeit des UN-Einsatzes im westafrikanischen Mali nach dem Selbstmordanschlag auf deutsche Blauhelme bekräftigt. „Wir werden den Angriff auf unsere Soldaten genau analysieren. Und dann müssen wir darüber reden, ob der Schutz und die Mittel, die wir zur Verfügung haben, überhaupt ausreichen oder ob wir nachlegen müssen“, sagte die CDU-Politikerin am Dienstag im RTL/ntv-„Frühstart“.

Bei ihrer Reise in den USA wolle sie mit UN-Generalsekretär António Guterres die Rahmenbedingungen des Mali-Einsatzes diskutieren.

Hauptstadt-Radar Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik im Superwahljahr. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Einsatz bleibt Friedensmission

„Mali hat einen schwierigen Weg vor sich“, sagte Kramp-Karrenbauer. „Wir haben in Mali staatliche Strukturen die schwächer werden, und wir haben terroristische Strukturen die stärker geworden sind. Aber wenn wir und die anderen Nationen aus der Region rausgehen, wer sorgt dann für Stabilität?“

Die Ministerin will aus der Friedensmission aber keinen Kampfeinsatz machen, wie sie deutlich machte. „Der Einsatz in Mali ist ein klarer Friedenseinsatz. So traurig es ist, der Anschlag ist kein Einzelfall. Das ist ein Stück weit Realität in diesem Einsatz.“

Anzeige

Mali sei „ein gefährlicher Einsatz und ist es immer gewesen. Das haben wir jetzt auf schreckliche Weise gesehen.“ Bei einem Angriff mit einer Autobombe waren in der vergangenen Woche 12 deutsche Soldaten und ein belgischer Blauhelm verletzt worden.