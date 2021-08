Nach Anschlag in Kabul: US-Präsident Biden droht mit Vergeltung

Anzeige

Nach dem tödlichen Anschlag in der Nähe des Flughafens von Kabul hat US-Präsident Joe Biden den dafür verantwortlichen Terroristen mit Vergeltung gedroht.

„Wir werden Euch jagen und Euch dafür bezahlen lassen”, sagte Biden am Donnerstag im Weißen Haus. Das US-Militär werde Einsätze gegen die für den Anschlag verantwortliche Terrormiliz Islamischer Staat (IS) durchführen, kündigte er an.

Am Flughafen von Kabul hat es am Donnerstag zwei starke Explosionen gegeben. Dabei seien mindestens elf Menschen getötet worden.

Angesichts der angespannten Sicherheitslage am Flughafen Kabul sagte Biden: „Wir werden weitermachen mit den Evakuierungen.” Er versicherte, die Terroristen könnten die USA nicht dazu bringen, ihre Mission zu stoppen.

Die bei dem verheerenden Terrorangriff am Flughafen Kabul getöteten US-Soldaten bezeichnete Biden als „Helden”. „Diese amerikanischen Militärangehörigen, die ihr Leben gaben - es ist ein überstrapaziertes Wort, aber hier völlig angemessen - sie waren Helden”, sagte Biden am Donnerstag. Sie seien das „Rückrat Amerikas” und „das Beste, was das Land zu bieten hat”, so Biden.

Biden erneuerte außerdem sein Versprechen, alle ausreisewilligen Amerikaner aus Afghanistan zu evakuieren. „Wir werden sie finden, und wir werden sie da rausholen”, sagte der US-Präsident mit Blick auf US-Bürger, die noch im Land seien.