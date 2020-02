Anzeige

Berlin. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hatte am Montag erklärt, auf eine Kanzlerkandidatur zu verzichten und auch die Parteiführung in absehbarer Zeit abzugeben. Sie räumte ein, dass die - von Kanzlerin Angela Merkel beförderte - Aufteilung der Ämter ein Fehler gewesen sei: "Die Trennung von Kanzlerschaft und Parteivorsitz, die offene Frage der Kanzlerkandidatur schwächt die CDU in einer Phase, in der die Politik in Deutschland (...) auf eine starke CDU angewiesen ist."

Deshalb sei sie zu der Überzeugung gekommen, dass beide Ämter wieder in eine Hand gehörten. Um die CDU zu stärken, verzichte sie auf eine Kandidatur, bleibe aber Parteivorsitzende, bis ein Parteitag über die Kanzlerkandidatur entscheide.

Das wirft viele Probleme auf, zumal der Parteitag erst regulär im Dezember stattfinden soll. Inzwischen werden auf Bundesebene Neuwahlen nicht mehr ausgeschlossen, da Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) durch die AKK-Entscheidung als geschwächt gilt.

Es stellt sich die Frage: Wer kann Kanzler? Wer kommt in der Union in Frage? Wer in den anderen Parteien? Und wie stehen die jeweiligen Chancen? Hier ein Überblick über die möglichen Kanzlerkandidaten:

Armin Laschet (CDU)

Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. © Quelle: Federico Gambarini/dpa

Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, gilt als aussichtsreichster Nachfolger von AKK und somit als nächster Kanzlerkandidat der CDU. Der in Aachen-Burtscheid geborene Katholik bezeichnet sich selbst als fußballbegeistert. In NRW hat er sich politisch mehr als bewährt und 2017 die Führung des zuvor SPD-geführten Bundeslandes übernommen. Seitdem regiert er schwarz-gelb. Möglicherweise helfen dem 58-Jährigen seine Erfahrungen mit der FDP auch auf Bundesebene, jetzt, wo sich CDU und FDP nach dem Wahldebakel in Thüringen eher selten besonnen im Umgang miteinander zeigen.

Chancen: Laschet steht für eine liberale Union. Ihm wird zudem zugetraut, Wähler von den Grünen zurückzuholen. Seine Chancen auf das Kanzleramt sind gut. In Berlin wurde er bereits seit Längerem als Kandidat für die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel gehandelt.

Jens Spahn (CDU)

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU. © Quelle: imago images/photothek

Ein zweiter CDU-Mann steht weit oben auf der Merkel-Nachfolgerliste. Jens Spahn ist jung (39), und er macht von sich reden. Neue Gesetzesinitiativen reicht er quasi am laufenden Band ein. Dem umtriebigen Gesundheitsminister werden schon lange Ambitionen auf das Kanzleramt nachgesagt. Spahn gilt als Taktiker. Seine Entscheidungen laufen derweil auch mal an der Parteilinie vorbei, so etwa bei seinem Vorstoß zur Einführung der sogenannten Widerspruchslösung bei der Organspende.

Chancen: Ob er an Armin Laschet vorbeiziehen kann, ist fraglich. Bei der letzten Wahl um den CDU-Parteivorsitz landete er zwar auf dem letzten Platz - hinter Friedrich Merz. Eine ehrliche Chance auf die Kanzlerkandidatur hat er dennoch.

Friedrich Merz (CDU)

Friedrich Merz, CDU. © Quelle: imago images/Rene Traut

Friedrich Merz zog sich 2009 aus der aktiven Politik zurück. Als es 2018 um den CDU-Parteivorsitz ging, war er wieder da, verlor aber gegen Mitbewerberin Annegret Kramp-Karrenbauer. Merz, Vizepräsident des Wirtschaftsrates der CDU, gilt als wirtschaftsliberal und konservativ - und als umstritten. Vor allem seine Tätigkeiten in der Finanzwelt warfen häufig Fragen auf. Da Friedrich Merz bei der Wahl zum Parteivorsitz 2018 als favorisierter Kandidat von FDP und AfD galt, könnte ihm nach den Ereignissen in Thüringen nun genau das zum Verhängnis werden.

Chancen: Für viele ist Merz der Wunsch-Kandidat. Unter möglichen CDU-Kanzlerkandidaten erhält der 64-Jährige momentan den größten Rückhalt in der Bevölkerung. Die Kanzlerkandidatur wäre für ihn ein später Triumph. Am Ende könnte es ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Armin Laschet werden.

Markus Söder (CSU)

Markus Söder, CSU. © Quelle: imago images/Overstreet

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder forderte die Union nach dem Wahl-Eklat in Thüringen zur scharfen Abgrenzung gegenüber der AfD auf und erhielt dafür viel Zuspruch. Das Verhältnis zur Schwesternpartei CDU ist mit Söder wieder enger geworden - er legt den Fokus auf die Gemeinsamkeiten. In der CSU ist der 53-jährige Parteichef unangefochten die Nummer Eins. Und natürlich schmeichelt ihn, dass auch sein Name in Zusammenhang mit der Kanzlerkandidatur der Union fällt.

Chancen: Söder sieht seine Zukunft in München und nicht im Kanzleramt. Wenn jemand aus der CSU kandidiere, so Söders Begründung, hätten die Deutschen schnell die Sorge, künftig aus dem Hofbräuhaus regiert zu werden. Kanzlerwahrscheinlichkeit: gering.

Annalena Baerbock (Die Grünen)

Annalena Baerbock, Die Grünen. © Quelle: Thomas Trutschel/photothek.net

Die Grünen waren selten so aussichtsreich wie heute, einen Kanzler zu stellen. Klimakrise und Fridays for Future spielen der Partei ebenso in die Karten wie das Tief der SPD und das neueste Debakel in Thüringen von CDU und FDP. Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende der Grünen, gilt als fleißig und modern. Die Kanzlerkandidatur innerhalb der Partei könnte jedoch an ihren Partner an der Spitze, Robert Habeck, gehen. Wie sehr sie diesen Posten für sich beanspruchen will, wird sich noch zeigen.

Chancen: Für Baerbock spricht, dass die Union aller Voraussicht nach einen männlichen Kandidaten ins Kanzler-Rennen schicken wird und die 39-Jährige dazu einen guten Kontrast liefern würde. Zudem ist sie in vielen inhaltlichen Belangen sattelfest und scheint bei den Grünen die Fäden zu ziehen.

Robert Habeck (Die Grünen)

Robert Habeck, Die Grünen. © Quelle: imago images/Sven Simon

Auch Robert Habecks Chancen auf den Kanzler-Titel sind enorm gestiegen. Der beliebte Bundesvorsitzende der Grünen gilt als Charmeur und als jemand, der dem Begriff Politiker seine Steifheit genommen hat. Manche werfen ihm jedoch auch einen Hang zur Selbstdarstellung vor. Fehlende Erfahrungen in der Außenpolitik könnten zudem ein Hindernis auf dem Weg ins Kanzleramt sein.

Chancen: Eines ist unumstritten - Robert Habeck ist in der Bevölkerung bekannt und beliebt. Ob die Wahl der Grünen für ihren Kanzlerkandidaten auf den 50-Jährigen fällt, ist aber ebenso möglich wie eine Aufstellung von Baerbock. Hier stehen die Chancen 50-50.

Olaf Scholz (SPD)

Olaf Scholz, SPD. © Quelle: imago images/photothek

Ob Bundesfinanzminister Olaf Scholz Kanzler könnte, hat er selbst oft bejaht. Als er die Wahl zum SPD-Parteivorsitz gegen Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken verloren hat, muss das jedoch an seinem Selbstvertrauen gerüttelt haben. Manche stellten sogar die Frage, ob der 61-Jährige sich bald ganz aus der Politik zurückziehen wird. Dass der nächste Bundeskanzler allgemein aus den Reihen der SPD kommt, gilt zudem als unwahrscheinlich.

Chancen: Scholz ist ein beliebter Politiker in seinem Amt. Komplett ausschließen lässt sich daher nicht, dass die SPD ihn am Ende vielleicht doch fragt, ob er Kanzlerkandidat werden will. Der SPD werden zurzeit zwar keine große Chancen eingeräumt, Kanzlerpartei zu werden – aber es sind verrückte Zeiten.

