Nach Einsatz in Kabul: Deutsche Soldaten in Sicherheit

Taschkent. Nach dem Ende der deutschen Rettungsaktion von Botschaftsmitarbeitern, Deutschen und afghanischen Ortskräften aus Kabul sind die letzten Maschinen im usbekischen Taschkent gelandet. An Bord befanden sich alle an der Mission beteiligten deutschen Soldaten. Das teilte der Bundeswehr-Generalinspekteur Eberhard Zorn bei Twitter mit.

... unter schwersten Bedingungen Großartiges geleistet ... Bundeswehr-Generalinspekteur Eberhard Zorn

„Zusammen mit unseren Verbündeten haben sie (die deutschen Soldaten) unter schwersten Bedingungen und großer Gefahr Großartiges geleistet, um Deutsche und Schutzbedürftige zu evakuieren“, heißt es dort.

Zorn zufolge hat die Bundeswehr seit Beginn des Einsatzes 5200 Menschen ausgeflogen.

Offenbar keine deutschen Opfer unter den Anschlagsopfern in Kabul

Somit befinden sich die deutschen Soldaten in Sicherheit, nachdem es am Donnerstag am Kabuler Flughafen zu Anschlägen kam, bei denen auch 13 US-Soldaten getötet und weitere verletzt wurden.

Die USA rechnen mit weiteren Anschlägen.

