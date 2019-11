Mysteriöser Tod eines Verkäufers: Australien prüft chinesische Spur

Anzeige

Sydney. Der australische Inlandsgeheimdienst prüft derzeit Spionagevorwürfe gegen China. "Zutiefst beunruhigend" nannte Premierminister Scott Morrison die Anschuldigungen am Montag in Canberra. China soll, so der Vorwurf, versucht haben, einen Agenten ins australische Parlament zu schleusen.

Zunächst hatte der australische Sender Channel 9 am Sonntag über den Fall berichtet: Es geht um einen 32-jährigen chinesisch-australischen Verkäufer von Luxusautos, der im März unter bisher ungeklärten Umständen tot in einem Hotelzimmer in Melbourne gefunden worden war.

Ein mutmaßlicher chinesischer Spionagering habe dem verschuldeten Mann umgerechnet rund 616.000 Euro geboten, damit er für die regierende Liberale Partei für das australische Parlament kandidiert. Doch stattdessen habe er den australischen Geheimdienst informiert.

Zweiter Spionagevorwurf gegenüber China

Die Behörde habe von den Anschuldigungen bereits vor der Berichterstattung gewusst, erklärte nun der für Sicherheit zuständige Generaldirektor des australischen Inlandsgeheimdienstes, Mike Burgess. "Feindliche Aktivitäten ausländischer Geheimdienste stellen weiterhin eine echte Bedrohung für unser Land und seine Sicherheit dar", sagte er laut einer Mitteilung.

Es ist bereits der zweite Spionagevorwurf gegen China binnen weniger Tage. Australische Medien hatten am Samstag über einen mutmaßlichen chinesischen Spion berichtet, der zum australischen Geheimdienst übergelaufen sein soll. Er liefere Informationen über verdeckte Operationen zur Untergrabung der Demokratiebewegung in Hongkong und über politische Einmischung in Taiwan und Australien.

Die chinesische Botschaft in Australien erklärte am Sonntag, der Mann sei ein Betrüger und werde wegen Vergehen in China gesucht.

RND/dpa/cle