Myanmars Militärjunta versucht sich in Rechtfertigungen

Yangon. Die myanmarische Militärjunta hat die tödliche Gewalt ihrer Sicherheitskräfte gegen die Protestbewegung zu rechtfertigen versucht. Auf einer Pressekonferenz in Naypyitaw präsentierte sie beschlagnahmte Waffen und zeigte Videos mit Aufnahmen von Straßenschlachten, die zeigen sollten, dass Gewalt von den Demonstranten ausgegangen sei. Zweites Hauptthema waren erneut Korruptionsvorwürfe gegen die seit dem 1. Februar festgesetzte De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi.

Die Präsentation beschlagnahmter, selbst gebauter Waffen und die Videos sollten den Eindruck erwecken, die Sicherheitskräfte hätten zum harten Vorgehen gegen Demonstranten keine Alternative gehabt. Allerdings hat es erst auch von Demonstranten ausgehende Gewalt gegeben, nachdem Sicherheitskräfte unter anderem mit scharfer Munition in die Mengen geschossen hatten. Die unabhängige Vereinigung für politische Gefangene hat nach eigenen Angaben landesweit 261 Tote durch Polizeigewalt gezählt, geht aber von einer sehr viel höheren Dunkelziffer aus. 2682 Personen seien verhaftet oder seit dem Putsch beschuldigt worden.

Video Myanmar: EU-Außenminister kündigen Sanktionen gegen Militärregierung an 1:14 min Die EU-Außenminister wollen Sanktionen gegen Mitglieder der Militärregierung in Myanmar beschließen. © Reuters

Proteste gegen den Putsch gingen am Dienstag weiter

Demonstrationen gegen die Junta gab es in Yangon und anderen Städten auch am Dienstag. Einige Protestzüge fanden bereits vor der Morgendämmerung statt und blieben von den Sicherheitskräften unbehelligt. Doch später gab es wieder Zusammenstöße. Es wurden auch alternative Protestformen angewandt, indem beispielsweise Schilder und andere Objekte stellvertretend für demonstrierende Menschen in Straßen aufgestellt wurden.

Auf der Pressekonferenz wurde ein Video mit der Aussage eines ehemaligen Weggefährten Suu Kyis gezeigt, er habe der De-facto-Regierungschefin persönlich große Geldbeträge und Gold übergeben. Die Vorwürfe des ehemaligen Chefministers Phyo Min Thein sind nicht neu, sie wurden vom Militär bereits vor Wochen erwähnt. Ebenfalls erneut präsentiert wurde ein Video mit der Aussage eines Bauunternehmers, auch er habe Suu Kyi persönlich Geld und Gold übergeben.

Belege für diese Aussagen wurden nicht präsentiert. Sie werden in der Protestbewegung als Versuch der Junta gesehen, Suu Kyi zu diskreditieren und einen Kriminalfall gegen sie zu konstruieren. Bisher wurde sie offiziell nur relativ geringer Vergehen beschuldigt.

Ziviler Ungehorsam versetzt die Junta in Sorge

Die Pressekonferenz kam in einer Phase, in der die Bewegung des zivilen Ungehorsams - in Myanmar bekannt unter der englischen Abkürzung CDM für Civil Disobedience Movement - mit ihren Streikaufrufen Auswirkungen auf das Wirtschaftsleben erzielt hat. In der staatlich kontrollierten Zeitung „Global New Light of Myanmar“ hieß es am Dienstag, die Junta sei darüber besorgt, dass Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes, Lehrer und medizinisches Personal sich der Bewegung angeschlossen hätten.

Mehrere Demonstranten heben ihre Hand zum Dreifingergruß während einer Kundgebung in Yangon. Die Geste ist ein Symbol des politischen Widerstands und richtet sich gegen die Militär-Junta des Landes. © Quelle: Uncredited/AP/dpa

Von einer Beratung der Junta am Montag wurde berichtet, die Generäle betrachteten das Fernbleiben von der Arbeit „nicht als ein Verbrechen, aber eine Verletzung der Disziplin des öffentlichen Dienstes“. Bei ersten Verstößen lasse man es dabei bewenden, dass die Betroffenen ein Geständnis unterzeichnen. Bei weiteren Verstößen werde das Disziplinarrecht angewandt.

Verglichen mit früheren Drohungen gegen zivilen Ungehorsam war das ein mildes Statement. Staatsangestellte, die sich der CDM angeschlossen hatten, wurden festgenommen und Bahnbeschäftigten wurde angedroht, sie würden aus ihren Sozialwohnungen geworfen, wenn sie nicht zur Arbeit erschienen.