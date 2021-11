Myanmar: Über drei Millionen Menschen brauchen laut UN „lebensrettende Hilfe“

Anzeige

New York. Nach dem Militärputsch in Myanmar im Februar hat sich nach Angaben der Vereinten Nationen die Versorgungslage für Millionen Menschen in dem südostasiatischen Land dramatisch verschlechtert.

Mehr als drei Millionen Menschen benötigten „lebensrettende Hilfe“ als Folge zunehmender Konflikte und Unsicherheit in dem Vielvölkerstaat, sagte der UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths am Montag in New York. Die Corona-Pandemie und eine Wirtschaft in der Krise kämen noch hinzu.

Griffiths forderte die Militärregierung auf, Hilfsorganisationen ungehinderten Zugang zu Menschen in Not zu gewähren. Zudem rief er Geberländer auf, dem UN-Appell zur Finanzierung der humanitären Hilfe für Myanmar nachzukommen. Bisher seien erst weniger als die Hälfte der erforderlichen 385 Millionen Dollar eingegangen.

Griffiths veröffentlichte seinen Appell während einer nicht öffentlichen Sicherheitsratssitzung zu Myanmar, die Großbritannien beantragt hatte. Der stellvertretende britische UN-Botschafter James Kariuki sagte vor der Sitzung, London sei besonders besorgt über die Lage im nordwestlichen Staat Chin. Man befürchte, dass die militärischen Verstärkungen dort das Vorgehen in Rakhine spiegelten, wo 2017 Gräueltaten und Vertreibungen der muslimischen Rohingya-Minderheit verübt wurden.