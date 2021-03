Myanmar: Tausende bei Nachtwache in Yangon - trotz Ausgangssperre

Anzeige

Anzeige

Yangon. Trotz einer nächtlichen Ausgangssperre sind am Freitagabend (Ortszeit) in Myanmar zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Militärjunta zu protestieren.

Im Viertel Hledan in der ehemaligen Hauptstadt Yangon (früher: Rangun) hätten sich Tausende Menschen mit Kerzen zu einer Nachtwache versammelt, berichteten die Zeitung „The Irrawaddy“ und andere lokale Medien. Viele hielten wieder Plakate in den Händen, auf denen sie die Freilassung der entmachteten und festgesetzten Regierungschefin Aung San Suu Kyi forderten.

„Wir sind heute Nacht hier, um friedlich zu protestieren und für die Toten der Revolution nach dem Militärputsch zu beten“, sagte der Demonstrant Nyi Min der Deutschen Presse-Agentur. „Wir wollen Gerechtigkeit und wir wollen Frieden, und wir werden eine solch grausame Diktatur in Myanmar niemals akzeptieren“, so der 36-Jährige.

Anzeige

Video Myanmar nach Militärputsch: Blutigster Tag seit einem Monat 1:08 min Insgesamt wurden nach Angaben der Vereinten Nationen zunächst mehr als 50 Menschen getötet und mehr als 1700 verhaftet. © Reuters

Auch in vielen anderen Teilen des südostasiatischen Landes fanden nach Einbruch der Dunkelheit Kundgebungen statt. Zunächst blieb es weitgehend friedlich.

Die Bewegung der zivilen Ungehorsams (CDL), die den Widerstand organisiert, twitterte: „Die Menschen versammeln sich jetzt in Hledan, Yangon, trotz der Gefahr massiver Razzien und Gewalt.“ Die Menschen zeigten große Widerstandsfähigkeit und viel Mut „angesichts barbarischer Brutalität und extremer Gewalt“. Die Bewegung forderte die Internationale Gemeinschaft erneut auf, dem Land zu helfen.

Im früheren Birma hatte sich das Militär am 1. Februar an die Macht geputscht. Seitdem gibt es immer wieder Massenproteste. Jedoch fanden diese bislang meist tagsüber statt. Zuletzt hatten Polizei und Armee mit zunehmender Brutalität reagiert. Dutzende Menschen wurden bereits erschossen und viele weitere verletzt.

Anzeige

Südkorea stoppt Exporte von Militärgütern nach Myanmar

Anzeige

Südkorea stoppt währenddessen eigenen Angaben zufolge als Antwort auf das gewaltsame Vorgehen der Militärjunta gegen Proteste in Myanmar den Export von Militärgütern in das südostasiatische Land.

Auch kündigte das Außenministerium in Seoul am Freitag an, die Ausfuhr von Gütern streng zu kontrollieren, die sowohl zivil als auch militärisch nutzbar sind. Der Austausch mit Myanmar im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich werde ebenfalls ausgesetzt. Das Ministerium betonte, dass seit Anfang 2019 keine Waffen mehr nach Myanmar geliefert worden seien.

„Entgegen wiederholter Aufrufe der internationalen Gemeinschaft einschließlich der koreanischen Regierung führte der Einsatz von Gewalt durch das Militär und die Polizeikräfte Myanmars zu zahlreichen Opfern“, hieß es in der Erklärung des Ministeriums.

Als weitere Maßnahme will Seoul jetzt zudem die Entwicklungshilfe für Myanmar überdenken. Die humanitäre Hilfe soll jedoch fortgesetzt werden. Darüber hinaus soll die Aufenthaltserlaubnis für Staatsbürger Myanmars, die in Südkorea leben, verlängert werden können, bis sich die Lage in ihrem Land nach dem Putsch wieder stabilisiert hat.

Der Nationale Sicherheitsrat Südkoreas hatte am Donnerstag die Unterdrückung der Proteste in Myanmar verurteilt. Südkoreas Handelsbeziehungen mit Myanmar sind unter anderem durch ein Freihandelsabkommen mit der Vereinigung Südostasiatischer Staaten (Asean) geregelt. Myanmar gehört zu den Asean-Mitgliedern.