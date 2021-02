US-Regierung verhängt nach Putsch Sanktionen gegen Militär in Myanmar

Anzeige

Washington. Nach dem Putsch in Myanmar hat US-Präsident Joe Biden Sanktionen gegen die Militärregierung von Myanmar angeordnet. Die Militärs würden dadurch daran gehindert, an Vermögen in den USA im Umfang von einer Milliarde Dollar zu gelangen, teilte Biden am Mittwoch mit. Es würden weitere Maßnahmen folgen. „Das Militär muss die Macht aufgeben, die sie ergriffen hat, und Respekt für den Willen des Volkes von Burma (Myanmar) zeigen“, sagte Biden.

Das Militär hatte nach der Machtübernahme am 1. Februar die De-Facto-Chefin der abgesetzten Zivilregierung, Aung San Suu Kyi, und andere Mitglieder ihrer Regierungspartei inhaftiert. International war der Putsch heftig kritisiert worden. Tausende trotzten im Land selbst einem Protestverbot und forderten eine Rückkehr zur Demokratie.

Militär rechtfertigt sich mit angeblichem Wahlbetrug

Das Militär rechtfertigte die Machtübernahme, die für ein Jahr gelten soll, mit Vorwürfen des Wahlbetrugs bei der Parlamentswahl im November, die nicht ernst genommen worden seien. Die staatliche Wahlkommission hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Bei der Wahl holte Suu Kyis Partei einen klaren Sieg.

In den beiden größten Städten des Landes, Yangon und Mandalay, forderten Demonstranten am Mittwoch, Suu Kyi freizulassen und die Zivilregierung wieder einzusetzen. Augenzeugen schätzten die Zahl der Teilnehmer auf mehrere zehntausend Menschen. Proteste wurden auch aus der Hauptstadt Naypyidaw und anderen Orten gemeldet.

In Rangun versammelten sich Demonstranten vor ausländischen Botschaften, um international Druck auf die Putschisten zu machen. Vor der japanischen Botschaft skandierte eine kleine Gruppe Parolen wie „Wir wollen Demokratie, wir bekommen Diktatoren“.

Biden versichert: Sanktionen sollen zielgerichtet sein

Inzwischen hat das Militär in Rangun und Mandalay Kundgebungen von mehr als fünf Personen verboten und eine Ausgangssperre zwischen 20.00 Uhr und 4.00 Uhr verhängt. Sicherheitskräfte feuerten am Dienstag mit Gummigeschossen und offenbar auch scharfer Munition auf Demonstrantinnen und Demonstranten. Von den Kundgebungen am Mittwoch gab es keine Berichte über Gewalt.

US-Präsident Biden versicherte, dass die Sanktionen seines Landes zielgerichtet sein würden und dass das Gesundheitswesen und Gruppen der Zivilgesellschaft weiter Geld aus Washington erhalten würde. Spezifische Zielpersonen der Sanktionen sollten noch diese Woche bekanntgegeben werden, sagte Biden.